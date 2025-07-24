Марко Рубио перестроил внешнюю политику Трампа в отношении России, КНР и Ирана

24 июля 2025, 04:26

Сенатор Марко Рубио повлиял на позицию США по России, Китаю, Ирану и Венесуэле

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Сенатор-республиканец Марко Рубио радикально изменил внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа в отношении России, Китая, Ирана и Венесуэлы, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме.





Согласно расследованию FT, Рубио — председатель сенатского комитета по разведке и ключевой идеолог республиканцев по международным вопросам — добился пересмотра стратегии через личные встречи с Трампом и серию закрытых меморандумов. Результатом в отношениях с Россией стала заморозка неформальных каналов диалога, усиление поддержки ВСУ ракетами ATACMS.



Кроме того, срыв переговоров по ядерной сделке с Ираном, возобновление нефтяных санкций, отказ от торгового перемирия с Китаем, новые санкции против производителей чипов SMIC и YMTC также приписывают влиянию Рубио.





«Мы видим обновлённую доктрину: жёсткость без дипломатических полутонов. Рубио убедил президента, что уступки авторитарным режимам — признак слабости», — пояснил FT источник в Госдепе.

