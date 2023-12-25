Косачев: мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что претензии Вашингтона на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы. Об этом Косачев написал в своем телеграм-канале.
По словам вице-спикера, на сегодняшний день Вашингтон не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, из-за этого Соединенные Штаты можно считать изгоем среди всех морских держав. При этом претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия Организации Объединенных Наций. Косачев отметил, что РФ полностью следует всем положениям Конвенции.
Напомним, США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь расширенного континентального шельфа составила порядка миллиона квадратных километров. Со стороны Вашингтона были объявлены границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.
В Госдуме отреагировали на данное решение Штатов. Глава комитета ГД по Арктике Николай Харитонов сообщил, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике является недопустимым, такое действие может привести к усилению напряженности в мире.
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Напомним, США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь расширенного континентального шельфа составила порядка миллиона квадратных километров. Со стороны Вашингтона были объявлены границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.
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Екатерина Коршунова