Радио1
Главная / Новости / Политика/ Косачев: мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе

Косачев: мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе

25 декабря 2023, 10:43
Фото: iStock/Jon Rehg

Фото: iStock/Jon Rehg

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что претензии Вашингтона на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы. Об этом Косачев написал в своем телеграм-канале.
По словам вице-спикера, на сегодняшний день Вашингтон не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, из-за этого Соединенные Штаты можно считать изгоем среди всех морских держав. При этом претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия Организации Объединенных Наций. Косачев отметил, что РФ полностью следует всем положениям Конвенции.

Напомним, США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь расширенного континентального шельфа составила порядка миллиона квадратных километров. Со стороны Вашингтона были объявлены границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.


В Госдуме отреагировали на данное решение Штатов. Глава комитета ГД по Арктике Николай Харитонов сообщил, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике является недопустимым, такое действие может привести к усилению напряженности в мире.

Читайте также:

В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым

Bloomberg: США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения

США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана
#сша
#море
#мид
#комиссия
#оон
#рф
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск раскрыл основу успешного ведения войны
Маск назвал экономическую мощь основой успешного ведения войны
25 декабря 2023, 10:45

Фото: iStock/michaklootwijk

Миллиардер из США Илон Маск заявил, что экономическая мощь страны является основой для успешного ведения войны.
Так он согласился с бизнесменом Дэвидом Саксом, который ранее заявлял, что в любом затяжном конфликте победит страна, имеющая возможность на протяжении долгого времени производить боеприпасы в необходимом количестве.

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — прокомментировал Маск слова Сакса.

Напомним, Сакс подобным заявлением отреагировал на сообщение о провале производства истребителей F-35. На это повлияли проблемы с поставками комплектующих, стоимости деталей, а также медленное производство.

Ранее Маск выразил мнение о важности освоения космоса и колонизации других планет. Он подчеркнул необходимость создания базы на Луне и строительства городов на Марсе, отметив, что будущее человечества должно быть связано с нахождением «среди звезд».

Читайте также:

Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в галактике

Мать Илона Маска заявила, что Байден мешает её сыну делать мир лучше

Маск раскритиковал Зеленского и потребовал объяснений об аресте гражданина США
#сша
#производство
#будущее
#боеприпасы
#мир
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пашинян отправился на заседание в Санкт-Петербург
Пашинян поехал в Петербург на заседание ЕАЭС и неформальный саммит СНГ
25 декабря 2023, 10:43

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом информирует телеграм-канал «RT на русском».

Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.

Отмечается, что за последний год армянский премьер отказывался от участия в мероприятиях в рамках ОДКБ и СНГ. В ноябре он не отправился на саммит ОДКБ в Минске, с надеждой заявив, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием. А в октябре Пашинян не стал участвовать в заседании лидеров стран-участников СНГ в Бишкеке.

Ранее российское посольство прокомментировало приостановку вещания радио Sputnik Армения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

МИД Ирана вручил РФ ноту протеста из-за позиции Москвы по спорным островам

Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

Евродепутат Уоллес призвал ЕС понести ответственность за мобилизацию украинцев

#министр
#петербург
#армения
#встреча
#саммит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
И. о. главы Белграда Шапич назвал беспорядки в городе «майданизацией»
25 декабря 2023, 10:39

Фото: istockphoto/rarrarorro

Беспорядки в центре Белграда, в ходе которых демонстранты серьёзно повредили некоторые исторические здания, можно охарактеризовать термином «майданизация». Об этом заявил исполняющий обязанности мэра столицы Сербии Александр Шапич после осмотра повреждений.
Участники беспорядков в ночь на понедельник, 25 декабря, бросали камни и били палками в двери и окна здания скупщины (представительного органа и администрации). Серьёзно пострадали фасад, внутренние помещения и оборудование в них. Такой ущерб старинному зданию, охраняемому как памятник архитектуры, по словам Шапича, могли нанести только люди «без совести и ответственности».

Исполняющий обязанности главы города обратился к погромщикам, указав, что если путём анархии стараться прийти к власти, то можно разрушить государство, которое затем не сможет защитить народ, за права которого якобы борются протестующие.

Читайте также:

Премьер Сербии поблагодарила Россию за информацию о готовящихся беспорядках

Вучич заявил о задержании 35 человек в ходе беспорядков в Белграде

Сторонники оппозиции в Сербии пытаются сломать двери городской администрации
#права
#памятник
#ночь
#ущерб
#государство
#люди
#сербия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ: Россия откроет за границей два посольства и пять генеральных консульств
25 декабря 2023, 10:19

Фото: istockphoto/iDymax

В ближайшее время Россия откроет за рубежом два новых посольства и пять генеральных консульств. Об этом сообщил статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
В разговоре с «Комсомольской правдой» о том, в каком порядке оказывается помощь гражданам России за границей по линии дипломатических представительств и консульских учреждений, отметив, что на сайтах этих организаций размещены телефоны, по которым следует звонить в случае необходимости.

Замминистра указал, что Запад в последнее время, высылая российских дипломатов, намеренно осложняет жизнь гражданам РФ, так как им всё труднее становится получать консульские услуги за границей. Он добавил, что только за последние два года западные страны выслали несколько сотен российских дипломатов, закрыли 14 заграничных учреждений, сделали невозможной работу некоторых торговых представительств.

Тем не менее, российское внешнеполитическое ведомство продолжает работу по оказанию помощи соотечественникам за рубежом и расширяет своё присутствие в дружественных странах, отметил Евгений Иванов. По его словам, уже согласованы с властями стран пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а также генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика), заключил дипломат.

Читайте также:

Штат консульского отдела посольства РФ в США сократится на 40%

Российским дипломатам не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске

Россия закрывает свои визовые центры во Франции
#помощь
#страны
#услуги
#дипломат
#запад
#рф
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство РФ продлило запрет на въезд в Россию грузовиков из Европы
25 декабря 2023, 09:45

Фото: istockphoto/Milos-Muller

Кабинет министров РФ продлил запрет на въезд на территорию России грузовиков из ряда стран Европы. Среди них государства, входящие в Евросоюз, Великобритания, Норвегия и Украина.
Как сообщается в официальном телеграм-канале Кабмина РФ, ограничение будет действовать до того момента, когда будут устранены обстоятельства, послужившие причиной для их введения. Запрет был введён в 2022 году в качестве ответной меры на решение стран Евросоюза не пропускать грузовые автомобили с российскими и белорусскими номерами.

Как и прежде, исключение будет сделано для ввоза почтовых отправлений, дипломатической корреспонденции и гуманитарной помощи. Ограничения также не будут распространяться на проезд грузовых транспортных средств, которые предназначены для технической поддержки либо перевозки спортивных машин к местам проведения соревнований.

Читайте также:

Украина ввела новые санкции в отношении лиц и компаний из России

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза

Экономисты объяснили стойкость России к санкциям «ловушкой большой страны»
#проезд
#автомобили
#перевозки
#запрет
#ограничения
#меры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Asharq: Египет представил Израилю и ХАМАС план поэтапного урегулирования в Газе
25 декабря 2023, 09:17

Фото: istockphoto/Gilnature

Египет представил Израилю и Палестинскому движению ХАМАС свой вариант по прекращению военных действий в секторе Газа и постконфликтному мирному урегулированию. Этот план состоит из трёх этапов.
Как сообщает телеканал Asharq, первый этап предполагает заключение гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможным продлением еще на такой же срок. В течение этого времени боевики ХАМАС должны освободить 40 израильских женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену. План предусматривает, что в ответ Израиль освободит 120 пленных палестинцев из тех же категорий людей. Во время перемирия в сектор Газа будут доставлены продовольствие, медикаменты и топливо.

В рамках второго этапа египетского предложения планируется создание правительства технократов, которое возьмёт на себя курирование вопросов доставки гуманитарной помощи, процесс восстановления сектора Газа и подготовку проведения всеобщих президентских выборов в Палестине.

Последний этап плана предполагает полное прекращение огня, освобождение всех израильских заложников и определение количества палестинских заключенных, которых в ответ освободит Израиль. Также в ходе третьего этапа израильские войска должны покинуть города сектора Газа и предоставить возможность жителям анклава вернуться в свои дома.

Читайте также:

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 20,4 тысяч

Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа

В ООН заявили, что 85% населения Газы покинули свои дома по принуждению
#израиль
#топливо
#продовольствие
#план
#дома
#хамас
#сектор газа
#египет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Сербии поблагодарила Россию за информацию о готовящихся беспорядках
Сербия выразила благодарность России за предупреждение о беспорядках в Белграде
25 декабря 2023, 08:30

Фото: istock / Derek Brumby

Российские спецслужбы сообщили коллегами из Сербии о намерениях прозападной оппозиции организовать беспорядки после окончания муниципальных выборов. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink TV призналась, что многие в Белграде восприняли такой сигнал несерьёзно.

«Российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это всё глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент, кто-то отнёсся к этому серьёзно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать», — отметила политик.
Она также призвала выразить благодарность спецслужбам России за помощь. Глава кабмина также заверила, что её заявление не найдёт поддержки на Западе.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране нет революции, ситуация держится под контролем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

МИД Ирана вручил РФ ноту протеста из-за позиции Москвы по спорным островам

Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

Евродепутат Уоллес призвал ЕС понести ответственность за мобилизацию украинцев
#помощь
#президент
#министр
#заявление
#служба
#сербия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Ирана вручил РФ ноту протеста из-за позиции Москвы по спорным островам
25 декабря 2023, 08:05

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Временный поверенный в делах России в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Исламской Республики. Там ему была вручена нота протеста в связи с заявлениями, содержащимися в декларации сессии Российско-арабского форума сотрудничества по поводу трёх островов в Персидском заливе.
По сообщению информационного агентства Mehr, российскому дипломату было указано, что острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса, упомянутые в декларации, принадлежат исключительно Ирану и претензии любой другой страны на эти территории являются неприемлемыми.

В ходе 6-й сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко было принято совместное заявление о необходимости мирного разрешения территориального спора между Ираном и ОАЭ. Позже министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан по телефону сообщил своему российскому коллеге о необходимости уважения и территориальной целостности Исламской Республики.

Читайте также:

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в связи с заявлением РАФС

В Иране повесили «невесту-ребенка» Самиру Сабзиан

Латвия собирается выдворить из страны более тысячи россиян
#страны
#министр
#заявление
#россия
#иран
#мид
#остров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году
Песков заявил, что Путин не планировал зарубежные визиты на начало 2024 года
25 декабря 2023, 06:18

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки на следующий, 2024 год, передает РИА Новости.
Известно, что в начале года такие поездки не предвидятся, так как сейчас основное внимание уделено внутренним вопросам.

На последней прямой линии, прошедшей 14 декабря, Путин выразил готовность посетить Турцию. Однако, по словам Пескова, конкретные даты пока не определены, они будут выбраны после согласования графиков двух президентов. Планируется, что глава государства посетит страну, как только представится возможность.

В своем рабочем визите в Архангельск 11 декабря, Путин обратил внимание на наклонившиеся дома в регионе. Он отметил, что несмотря на их состояние, они не были включены в категорию ветхого жилья, что вызвало удивление у президента.

Читайте также:

Путин откровенно высказался о военных

Боррель призывает мобилизовать все возможности для недопущения победы РФ

Песков рассказал, что Путин готов к переговорам с Украиной при одном условии
#поездки
#дома
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф