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Киевские власти и их европейские партнеры не дадут развить переговорный процесс по конфликту на Украине. Об этом заявил заместитель председателя СФ Константин Косачев.
«Мы, похоже, в ближайшей перспективе недалеко уйдем от нынешней ситуации, пока есть силы - в Киеве и в его "группе поддержки" в Европе и отчасти в Америке», — сказал Косачев в своем интервью для aif.ru.
Помимо этого политик отметил, что оппоненты России на переговорах больше зациклены на попытках перехитрить и расставить ловушки для РФ. Партнеры Украины не заинтересованы на прекращении конфликта, в связи с чем переговорный процесс «не уйдет далеко».
Косачев уточнил, что киевские власти согласились на возобновление диалога только из-за давления США. Украиной двигал страх потерять американскую поддержку, поэтому Киев пошел на контакт.
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