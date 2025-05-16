Туск: ожидаются трудные дни из-за неконструктивной позиции РФ по Украине

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидаются очень трудные дни из за неконструктивной позиции России на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом сообщает RMF24.
«Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной. Вероятно, нас ещё ждут очень трудные дни», — выразил свое мнение Туск.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной коснется темы о введении режима прекращения огня. Политик отметил, предложения по данному вопросу должны быть подготовлены в ближайшие дни.
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Иван Мусатов