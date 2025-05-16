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Туск: ожидаются трудные дни из-за неконструктивной позиции РФ по Украине

Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидаются очень трудные дни из за неконструктивной позиции России на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом сообщает RMF24.
«Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной. Вероятно, нас ещё ждут очень трудные дни», — выразил свое мнение Туск.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной коснется темы о введении режима прекращения огня. Политик отметил, предложения по данному вопросу должны быть подготовлены в ближайшие дни.

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#переговоры
#украина
#польша
Помощник президента РФ Мединский объяснил причину передачи Крыма Украине
16 мая 2025, 23:52

Фото: iStock/possum1961

Помощник президента России Владимир Мединский объяснил причину передачи Крыма Украине в 1954 году. Об этом он рассказал в ходе эфира на «Соловьев.Live».
«Причина - голоса, личная власть», — сказал Мединский.

Помощник президента пояснил, что на тот момент первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пытался набрать политического веса, в связи с чем ему были важны каждые голоса, в особенности от украинских начальников. Все из-за исторических связей и единого народно-хозяйственного комплекса. При этом такой подход и ранее указанные причина Мединский назвал «галиматьей».

Подходящим поводом для передачи Крыма под управление Украиной оказалась 300-летняя годовщина Переяславской рады. Мединский отметил, что отдать полуостров украинской стороне было выгодно не только Хрущеву, но и определенному кругу лиц.

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Госдеп США: тактика команды Байдена об истощении РФ провалилась
16 мая 2025, 23:19

Фото: iStock/lucky-photographer

По словам заместителя спецпосланника американского президента Морган Ортэгус, стратегия администрации экс-главы США Джо Байдена об истощении России провалилась. Об этом она заявила, комментируя переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле.
«Предыдущая администрация пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами... Это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами», — передает слова Ортэгус агентство ТАСС.

Помимо этого представитель Госдепа отметила, что нынешний американский лидер Дональд Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине. Сейчас администрация президента пытается исправить ошибки команды Байдена.

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В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
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#украина
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«Известия»: Буддийский монах помолился за мир у дворца Долмабахче в Стамбуле
16 мая 2025, 17:23

Фото: iStock/NoonVirachada

У дворца Долмабахче в столице Турции Стамбуле буддийский монах устроил молебен и выступил за мир между Россией и Украиной. Об этом сообщают «Известия».
«Мы здесь специально для этой первой встречи, для прямого разговора между Россией и Украиной. Это очень важный момент», — заявил он корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.

По словам монаха, представители духовенства хотят скорейшего восстановления мира. Он добавил, что этот мир должен стать справедливым, настоящим и прочным.

Тем временем глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что доволен результатом первого раунда диалога с украинской стороной, пишут argumenti.ru.

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — сказал Мединский.

Он также отметил, что стороны договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Также делегации на следующей встрече должны представить друг другу свое видение прекращения огня для дальнейших обсуждений.

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Самый масштабный обмен пленными и подготовка к встрече Путина и Зеленского: как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая 2025, 17:15

Фото: iStock/BONDART

Сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли первые переговоры между Россией и Украиной с 2022 года. О чем удалось договориться делегациям и какие главные заявления были сделаны, расскажет «Радио 1».

Почему переговоры России и Украины не состоялись 15 мая

Встреча с украинскими представителями в Стамбуле изначально была запланирована на 15 мая. Пока российские делегаты ожидали своих коллег из Киева, те прибыли в Анкару, где президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Перед встречей Зеленский заявил, что российская сторона представлена на «бутафорском» уровне и потребовал личного присутствия президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не полетит в Стамбул, и, если произойдут изменения в уровне представительства российской делегации, это будет объявлено дополнительно.


Украинская делегация на переговорах с РФ

Состав украинской делегации Зеленский не раскрывал до позднего вечера 15 мая. Позже выяснилось, что в нее вошли министр обороны Рустем Умеров (глава делегации), первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, советник руководителя офиса президента Александр Бевз и другие представители украинской армии. В общей сложности команда Зеленского насчитывает 12 человек.

В то же время в офисе Владимира Зеленского наблюдается напряжение. Как сообщает Der Spiegel, один из советников администрации президента выразил обеспокоенность тем, что никто не понимает текущую ситуацию. Также сообщается о недовольстве Зеленского по поводу необходимости подстраиваться под позицию американского президента Дональда Трампа, который не всегда поддерживает украинскую сторону.

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Россия о переговорах с Украиной

В ночь на 16 мая глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что представители Москвы будут ожидать украинских коллег с 10:00 16 мая. Он подчеркнул, что Москва готова к прямым переговорам без предварительных условий. В состав российской делегации также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Мединский и Фомин принимали участие в первых переговорах между Москвой и Киевом, которые проходили в Белоруссии в марте 2022 года.

Как прошли переговоры России и Украины: главные заявления

16 мая в дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись пепеговоры между Россией и Украиной. Перед началом процесса глава МИД Турции Хакан Фиданглава обратился к делегациям с приветственным словом.

«Мы рады принимать обе стороны в Стамбуле. С марта 2022 года это первая встреча между нами», — отметил он.
Спустя два часа переговоры были завершены. Российская сторона выразила удовлетворение итогами диалога с Украиной. Об этом сообщил Мединский.

Основные моменты:

  • Россия и Украина согласовали необходимость детального оформления своих предложений для достижения прекращения огня;
  • Киев предложил организовать встречу глав государств, и Россия отметила это предложение;
  • В ближайшие дни стороны проведут обмен пленными в формате «1000 на 1000»;
  • После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры.
Заявление украинской стороны ​ожидается позже.

Кадры с переговоров в Стамбуле


Переговоры проводились в закрытом формате. Большинство членов украинской делегации прибыли в одежде в стиле милитари. Представители России и Турции — в официальных костюмах.

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В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
16 мая 2025, 15:31

Фото: iStock/Kagenmi

Встреча России и Украины завершилась в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
После завершения переговоров агентство Reuters со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах написало, что члены делегации Украины сошлись во мнении, что выдвинутые Россией требования «нереалистичны» и якобы выходят за рамки обсуждаемого ранее.

Отмечается, что беседа российской и украинской делегаций велась на русском языке. Однако украинские СМИ пишут, что общение осуществлялось с помощью переводчиков.

Напомним, что переговоры Москвы и Киева изначально должны были состояться накануне, 15 мая, однако были перенесены на сутки.

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