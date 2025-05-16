Слуцкий: следующие переговоры по конфликту на Украине посвятят прекращению огня

Фото: iStock/IherPhoto
В ходе следующих переговоров между Россией и Украиной стороны могут обсудить введение режима прекращения огня. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью для «Соловьев LIVE».
«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящён именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон», — предположил Слуцкий.
Помимо этого политик отметил, что предложения о введении режима прекращения огня стороны подготовят в ближайшее время. Скорее всего это произойдет в течение нескольких дней. При этом второй раунд диалога между Россией и Украиной может стать потенциально «стержневым» для дальнейших переговоров.
Читайте также:
Госдеп США: тактика команды Байдена об истощении РФ провалилась
Самый масштабный обмен пленными и подготовка к встрече Путина и Зеленского: как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
Иван Мусатов