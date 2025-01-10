Косиняк-Камыш признал отрицательный настрой участников после встречи в Рамштайне

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Министров обороны стран НАТО расстраивает ситуация на Украине. Такое заявление сделал глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM после встречи в Рамштайне.
«Прежде всего, настрой не положительный — я должен это прямо сказать. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. Вчера были президент Зеленский, министр Умеров. Ситуация на линии фронта очень трудная», — заявил Косиняк-Камыш.
По его словам, Украина очень устала от конфликта, а людям он сильно надоел.
Ранее министр польского оборонного ведомства сообщал, что у избранного президента США Дональда Трампа нет мирного плана по Украине. Это подтверждает тот факт, что документ до сих пор не был представлен.
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