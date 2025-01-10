Трамп начал подготовку ко встрече с Путиным

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подготовка к мероприятию уже началась, однако точные сроки пока не названы. Трансляцию выступления вели Fox News.
По словам Трампа, инициатива исходит от российской стороны, которая выразила желание провести переговоры.
Выступая перед республиканскими губернаторами во Флориде, Трамп также упомянул, что рассматривается возможность трехсторонней встречи с участием китайского лидера Си Цзиньпина. Однако этот вопрос все еще остается открытым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль пока не получал официальных запросов от команды Трампа. Он отметил, что любые договоренности могут быть обсуждены только после инаугурации избранного президента США.
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«Он хочет встретиться, и мы это организуем», — сказал Трамп о контакте с Путиным, передает Reuters.
Выступая перед республиканскими губернаторами во Флориде, Трамп также упомянул, что рассматривается возможность трехсторонней встречи с участием китайского лидера Си Цзиньпина. Однако этот вопрос все еще остается открытым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль пока не получал официальных запросов от команды Трампа. Он отметил, что любые договоренности могут быть обсуждены только после инаугурации избранного президента США.
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Мария Моисеева