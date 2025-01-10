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Трамп начал подготовку ко встрече с Путиным

Reuters: Трамп объявил о начале подготовки ко встрече с Путиным
Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подготовка к мероприятию уже началась, однако точные сроки пока не названы. Трансляцию выступления вели Fox News.
По словам Трампа, инициатива исходит от российской стороны, которая выразила желание провести переговоры.

«Он хочет встретиться, и мы это организуем», — сказал Трамп о контакте с Путиным, передает Reuters.


Выступая перед республиканскими губернаторами во Флориде, Трамп также упомянул, что рассматривается возможность трехсторонней встречи с участием китайского лидера Си Цзиньпина. Однако этот вопрос все еще остается открытым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль пока не получал официальных запросов от команды Трампа. Он отметил, что любые договоренности могут быть обсуждены только после инаугурации избранного президента США.

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Италия обозначила свою позицию по поддержке Украины

*Признан Минюстом России иноагентом
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#дональд трамп
#кремль
#переговоры
#россия
Италия обозначила свою позицию по поддержке Украины
Мелони пообещала Зеленскому обеспечить наилучшие позиции на переговорах
10 января 2025, 03:19

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила готовность продолжать поддержку Украины, встретившись с Владимиром Зеленским во время его необъявленного визита в Рим. Об этом сообщили в правительственном Дворце Киджи, информацию можно увидеть на сайте правительства Италии.
«Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия обеспечивает и будет продолжать обеспечивать законной обороне Украины и украинского народа, чтобы создать для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира», — гласит сообщение.
Переговоры, длившиеся около часа, были направлены на укрепление позиций Киева на пути к достижению справедливого и долгосрочного мира. Мелони заверила, что Италия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине, чтобы создать наилучшие условия для защиты её интересов.

В пятницу, 10 января, Зеленский планирует встретиться с президентом Италии Серджо Маттареллой.

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#помощь
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#переговоры
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Литва заявила, что Калининградская область исторически принадлежит ей
Президент Литвы Науседа заявил о притязаниях на Калининградскую область
10 января 2025, 02:58

Фото: iStock/NejauPhoto

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с заявлениями, что Калининградская область якобы имеет историческую принадлежность к Литве.
«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — указал политик.
Поводом для его высказываний в соцсети X стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Он заявил, что последние следы литовской культуры в области необходимо сохранить и что Калининград должен носить литовское название.

«Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить», — написал президент.
Калининградская область, как часть Восточной Пруссии, была включена в состав СССР после Второй мировой войны на основании решений Ялтинской и Потсдамской конференций. 9 апреля 1945 года Красная армия освободила Кенигсберг, а в июле 1946 года город был переименован в Калининград.

В контексте заявлений Науседы важно отметить, что Россия не раз подчеркивала территориальную принадлежность Калининградской области, опираясь на международные соглашения и исторические факты.

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Байден задремал в первом ряду на похоронах Джимми Картера
Fox News: Байден уснул в первом ряду на похоронах экс-президента США Джимми Картера
10 января 2025, 01:39

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Действующий президент США Джо Байден оказался в центре внимания из-за инцидента на траурной церемонии в память о Джимми Картере, бывшем президенте страны, который скончался в возрасте 100 лет. В Fox News сообщили, что Байден, находясь в первых рядах, задремал прямо во время церемонии прощания.
«На этот раз Байден умудрился задремать во время прощания со своим коллегой Джимми Картером. Президент США спал в первом ряду», — поражается телеканал.
Камеры зафиксировали, как американский лидер сидел с закрытыми глазами, слегка наклонившись вперед, положив руки на колени. Рядом с ним находилась вице-президент Камала Харрис и другие лидеры Демократической партии.

Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год, его смерть стала значимой утратой для страны. Поведение Байдена вызвало критику в американских СМИ, отметивших, что такой момент требует большего уважения и внимания.

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В США приняли законопроект о санкциях против МУС
Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против МУС из-за преследования Израиля
10 января 2025, 01:31

Фото: iStock/rarrarorro

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) в ответ на его действия в отношении израильского руководства. Об этом стало известно из результатов голосования, опубликованных во время прямой трансляции заседания.
«Законопроект принят», — передает РИА Новости слова из сообщения клерка палаты в зале заседаний.
Документ, поддержанный республиканцами, позволяет США вводить санкции против лиц, участвующих в расследованиях, арестах или судебных преследованиях граждан Америки или представителей стран-союзников, включая Израиль, Японию, членов НАТО и Тайвань.

Согласно новому закону, сотрудникам МУС и их ближайшим родственникам могут быть отказаны визы на въезд в США, а уже выданные визы могут быть аннулированы с последующей депортацией. Санкции также распространятся на лиц, оказывающих материальную или техническую поддержку МУС.

Ранее в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.

Также 24 ноября сообщалось, что в США пригрозили союзникам санкциями, если они арестуют Нетаньяху.

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#суд
#сша
#санкции
#арест
#израиль
#законопроект
#визы
#нато
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Политолог раскрыл, к чему приведет стремление Армении вступить в Евросоюз
Политолог Шаповалов: стремление Армении в Евросоюз не обещает ничего хорошего
09 января 2025, 22:00

Фото: iStock/Diy13

Стремление Армении вступить в Евросоюз не обещает ничего хорошего, что видно на примере Украины. Об этом заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя решение Еревана поддержать предложение о начале присоединения к ЕС. По его мнению, Армения столкнется с вмешательством Европы во внутренние дела страны, требованиями изменить политический курс и посягательством на суверенитет.
«Мы знаем, насколько сильны в настоящее время позиции евроскептиков в целом ряде стран Евросоюза, и, в общем-то, это не случайно, поскольку евробюрократия создает серьезные проблемы для экономического развития, для самостоятельности, в конце концов, и суверенитета тех или иных стран», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что Армению в Евросоюзе ждет только гибель. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что страна шаг за шагом повторяет путь Украины к пропасти, за которой ее ждет вооруженный конфликт с соседями.
«Характерно, что в ЕС и НАТО даже намеком пока не высказались о возможности вступления туда Армении. Ереван там никому не нужен, а все эти обещания используются лишь как морковка, подвешенная на удочке перед осликом, чтобы заманить Армению туда, где ее, скорее всего, ждет гибель», — пояснил депутат.
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#армения
#депутат
#ес
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Профессор Еремина: Европа медленно сползает в кризис из-за конфликта на Украине
09 января 2025, 21:57

Фото: iStock/Cylonphoto

Европа постепенно сползает в кризис из-за финансовых потерь, вызванных решением поддерживать Киев в украинском конфликте. Об этом заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, комментируя слова президента Республики Сербской Милорада Додика о многомиллиардных потерях европейских стран из-за конфликта на Украине.
Она подчеркнула, что назвать точные цифры не получится из-за отсутствия данных и большого количества параметров, в том числе недополученной прибыли, нереализованной выгоды, инфляции и деловой активности.
«Даже по этим критериям можно говорить о сокращении объемов инвестиций, о падении уровня доверия финансовым институтам, правительственным решениям, о сокращении вообще деловой активности — то есть нет развития. <…> Наибольшей пострадавшей, конечно, является Германия. Немецкая экономика, которая ухнула буквально в яму», — поделилась эксперт в беседе с RT.
Тем временем член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн признал, что прекращение поставок российского газа через Украину приведет к серьезному росту цен на газ уже в этом месяце. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что в первую очередь пострадают беднейшие слои населения.
«В первую очередь это ударит по беднейшим слоям населения Германии, Австрии и других стран Западной Европы, которые могут оказаться не в состоянии оплачивать такие высокие счета за газ. В результате зимой люди рискуют остаться в своих домах и квартирах без отопления», — пояснил немецкий депутат.
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#эксперт
#газ
#германия
#азербайджан
#депутат
#люди
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#словакия
#приднестровье
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Востоковед Онтиков: обещание Трампа по Ближнему Востоку нужно принимать всерьез
09 января 2025, 21:44

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Обещание будущего президента США Дональда Трампа «устроить ад» на Ближнем Востоке следует воспринимать всерьез, так как в ходе его предыдущего срока произошли убийство иранского военачальника Касема Сулеймани и удары по Сирии. Об этом заявил востоковед Андрей Онтиков. По его мнению, на данный момент нет ничего, что могло бы помешать Штатам применить силу в секторе Газа.
«С учетом того, что все-таки Трамп целиком и полностью поддерживает Израиль, то, как минимум, можно говорить о масштабных поставках оружия израильтянам со стороны Соединенных Штатов для продолжения военной кампании как в Секторе Газа, так и, возможно, в каких-то иных точках Ближнего Востока», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог-американист Константин Блохин оценил заявление Дональда Трампа-младшего, который иронично связал пожары в Лос-Анджелесе с отправкой оборудования киевскому режиму. В разговоре с RT он назвал эти слова соответствующими общим настроениям республиканцев, которые недовольны бесконтрольными поставками Украине.
«Поэтому, конечно, эта реплика отражает настрой и семьи Трампа, и многих республиканских элит, но не стоит смешивать. В основном республиканская партия считает, что Украине нужно помогать, только с усиленным контролем, чтобы средства эффективно расходовались», — отметил Блохин.
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#мид
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#армения
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#ес
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В США указали на пересмотр Трампом подхода к урегулированию конфликта на Украине
Трамп пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, пишет FT
09 января 2025, 21:10

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает издание Financial Times.
Неназванный европейский чиновник в беседе с журналистами подчеркнул, что вся команда Трампа одержима идеей завершения конфликта на Украине и выглядит довольно сильной.

Он подчеркнул, что Трампу, вероятно, важно избежать сравнений его политических шагов с действиями нынешнего главы государства Джо Байдена в Афганистане.

Также в материале указано, что Трамп отступил от своего первоначального обещания завершить конфликт за 24 часа. Теперь он говорит о сроке в полгода, что также указывает на пересмотр его подхода к решению проблемы.

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#дональд трамп
#сша
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#конфликт
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В России заявили, что Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС
РФ рассматривает проект о вступлении Армении в ЕС как начало выхода из ЕАЭС
09 января 2025, 21:06

Фото: iStock/irgit

Россия рассматривает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее в этот день правительство Армении поддержало законопроект прозападных сил о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Теперь документ предстоит рассмотреть парламенту.

Оверчук подчеркнул, что российская сторона будет рассматривать свою дальнейшую экономическую политику в отношении Еревана с учётом того обстоятельства, что начало рассмотрения этого законопроекта означает начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку одновременное членство в двух этих организациях невозможно.

При этом вице-премьер добавил, что принятое властями Армении решение является суверенным выбором, на который они имеют право.

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