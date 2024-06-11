«Кот в мешке»: Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе

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Положения резолюции США о перемирии между Израилем и движением ХАМАС могут быть реализованы только на бумаге. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.
«Мы всегда с позитивом относимся к любым дипломатическим усилиям на земле, нацеленным на замирение, параметры которого устраивают обе стороны. В то же время у нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции», — заявил Небензя.Совбез приветствует «некую сделку, итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно за исключением посредников, не известны», отметил постпред. Он отметил, что по сути, предлагается «кот в мешке».
Напомним, РФ воздержалась от голосования по американскому проекту перемирия в анклаве.
Первый этап резолюции подразумевает немедленное прекращение огня, вывод военных ЦАХАЛ) из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.
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Алина Юрчак