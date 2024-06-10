В Польше заявили, что к взрыву на заводе Mesko не причастны внешние силы

Несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном афганском правительстве Абдул Умари.