В Польше заявили, что к взрыву на заводе Mesko не причастны внешние силы

Фото РИАНовости/Алексей Витвицкий
Внешние силы не причастны к взрыву на оружейном заводе Mesko в Польше. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — цитирует РИА Новости слова польского политика.
В понедельник, 10 июня, на заводе Mesko произошел взрыв, есть пострадавшие. Одного человека не удалось спасти. В результате взрыва произошел пожар, его потушили.
Известно, что оружейный завод в 2022 году заключил контакт с Пентагоном о производстве переносных ЗРК для Киева. Компания также сообщала о запуске совместного с Украиной производства боеприпасов для танков.
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