Саммит по Украине в Швейцарии потерпел полный провал

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Планы Запада запугать Россию и ее сторонников на мирном саммите по Украине в Швейцарии провалились. Так считает политолог Марат Баширов.
Политолог выразил уверенность в том, что провал саммита по Украине был очевиден еще до его начала.
По его словам, многие крупные страны приехали на саммит только для того, чтобы высказаться об отсутствии перспективы переговоров без участия России. Сделав это, представители таких государств уехали, отметил Баширов, отметив, что они были услышаны.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине, не может быть реализован без участия России.
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«Эта конференция показала, что американцы — это колосс на глиняных ногах. Они уже мало что могут сделать, убеждая. Они еще могут чего-то добиться, убивая, устраивая перевороты, запугивая. Но убеждать уже нечем. И, конечно, это никакая не мирная конференция, это конференция — попытка надавить на РФ, запугать кого-то из тех, кто выстраивает отношения с РФ. Эта попытка провалилась», — пояснил Баширов в беседе с «Известиями».
По его словам, многие крупные страны приехали на саммит только для того, чтобы высказаться об отсутствии перспективы переговоров без участия России. Сделав это, представители таких государств уехали, отметил Баширов, отметив, что они были услышаны.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине, не может быть реализован без участия России.
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Элина Позднякова