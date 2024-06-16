В Киеве объявили о планах пригласить Россию на второй саммит по Украине

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Крева заявил, что Россия будет приглашена на вторую конференцию по Украине, сообщает «Страна.ua».
По его словам, следующая международная конференция должна привести к прекращению конфликта в Украине.
Он добавил, что рано или поздно диалог с Россией будет необходим.
Ранее глава отдела по коммуникациям МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года.
Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.
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«Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», – заявил глава ведомства.
Он добавил, что рано или поздно диалог с Россией будет необходим.
Ранее глава отдела по коммуникациям МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года.
Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.
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Александр Климов