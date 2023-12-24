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Западу необходимо перестать пытаться разговаривать с РФ с позиции силы. В противном случае существует риск повторить ошибки прошлого.
Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft.
По мнению журналиста, по мере продолжения конфликта Запад устал помогать Киеву, а кандидат в президенты Дональд Трамп, если будет переизбран, обещает завершить конфликт за один день.
При этом президент Украины Владимир Зеленский придерживается непримиримой позицию. Его не пугает тот факт, что время не на стороне Киева. А украинское контрнаступление пошло не по плану и завершилось не так, как ожидалось. Украина находится в зависимости от помощи Запада, и никто не поручится, насколько прочны эти обязательства, сообщает издание.
Запад допустил ошибку, когда пытался общаться с Россией с позиции силы. К прочному миру и стабильности может привести только искренняя попытка создать глобальный баланс сил, учитывающий реалии современного мира, заметил автор.
В Кремле отмечали, что никогда не отказывались от диалога с Украиной. Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока нет никаких предпосылок для этого. По словам Пескова, ситуация перейдёт в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, а все российские требования хорошо известны.
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«Следует помнить историю и не пытаться говорить, чтобы унизить и подавить, со страной, во избежание зарождения конфликта», —отмечает автор статьи.
При этом президент Украины Владимир Зеленский придерживается непримиримой позицию. Его не пугает тот факт, что время не на стороне Киева. А украинское контрнаступление пошло не по плану и завершилось не так, как ожидалось. Украина находится в зависимости от помощи Запада, и никто не поручится, насколько прочны эти обязательства, сообщает издание.
Запад допустил ошибку, когда пытался общаться с Россией с позиции силы. К прочному миру и стабильности может привести только искренняя попытка создать глобальный баланс сил, учитывающий реалии современного мира, заметил автор.
В Кремле отмечали, что никогда не отказывались от диалога с Украиной. Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока нет никаких предпосылок для этого. По словам Пескова, ситуация перейдёт в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, а все российские требования хорошо известны.
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Мария Фирсова