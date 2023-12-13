В парламенте Словакии призвали к нормализации отношений с Россией

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Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что Россия не является врагом для республики. Об этом Блага написал в социальных сетях по итогам встречи с российским послом.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Глава МИД подчеркнул, что Россия открыто говорит об этом с союзниками. По словам Лаврова, большинство из них осознает западный замысел.
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Екатерина Коршунова