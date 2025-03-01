«Крах репутации Британии»: Заместитель главы МИД Соединённого Королевства ушла в отставку

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Заместитель главы британского МИД и государственный министр по международному развитию, по делам женщин и вопросам равноправия Аннелиз Додс подала в отставку. На этот шаг она решилась в знак протеста против решения премьер-министра страны Кира Стармера сократить помощь другим странам в пользу увеличения расходов на оборону.
В своей социальной сети Х теперь уже, скорее всего, бывшая замминистра написала, что прекращает посещать заседания ведомства, о чём информирует «с грустью и болью». Додс попросила главу правительства Соединённого Королевства принять её отставку, несмотря на обещания Стармера сохранить поддержку «сектора Газа, Судана и Украины, вакцинации, вопросов климата, основанной на правилах системы».
По её мнению, премьер-министр не сможет выполнить данное обещание. Дословно: «будет невозможно сохранить эти приоритеты, учитывая глубину сокращений» финансирования служб, входящих в её теперь уже бывший департамент. В опубликованном письме Додс также заявила, что не существует «лёгких путей» для увеличения оборонных расходов, но с решением Сармера она категорически не согласна, а потому не видит смысла в своей дальнейшей работе в правительстве.
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По её мнению, премьер-министр не сможет выполнить данное обещание. Дословно: «будет невозможно сохранить эти приоритеты, учитывая глубину сокращений» финансирования служб, входящих в её теперь уже бывший департамент. В опубликованном письме Додс также заявила, что не существует «лёгких путей» для увеличения оборонных расходов, но с решением Сармера она категорически не согласна, а потому не видит смысла в своей дальнейшей работе в правительстве.
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Александр Бойцов