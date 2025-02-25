В Британии не исключили возвращение РФ в состав «Большой семерки»

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Замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис заявил, что его страна не исключает возможности возвращения России в состав «Большой семерки» (G7). Об этом он рассказал в своем интервью для британской радиостанции Times Radio
«Это тема, которая будет обсуждаться с международными союзниками», — пояснил Джарвис.
Замглавы МВД отметил, что данный вопрос без сомнения будет поднят после урегулирования украинского конфликта. Эту тему также обсудят президент США Дональд Трамп и британский премьер Кир Стармер во время своей встречи 27 февраля. По информации газеты The Times, там Стармер совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет настаивать на участии Украины в переговорном процессе по урегулированию конфликта.
Россия была исключена из G8 в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. На сегодняшний день в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
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Иван Мусатов