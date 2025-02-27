Названа тема будущих переговоров Трампа и Стармера

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План по отправке миротворцев на Украину обсудят американский президент Дональд Трамп с британским премьером Киром Стармером. Об этом сообщил пресс-пул официального Вашингтона.
«Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», — сказано в публикации.Ранее Дональд Трамп сделал заявление о новых российских регионах. Диалог между президентом США и журналистом состоялся в рамках пресс-конференции. Репортер задал заокеанскому лидеру интересный вопрос. Подробнее в нашем материале.
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Никита Кротов