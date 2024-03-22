Крапивник: Заявления Запада о «российской угрозе» — психологическая операция

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Бывший офицер ВС США Станислав Крапивник высказал мнение о том, что все заявления Запада о «российской угрозе» являются психологической операцией для подготовки «населения к войне».
При этом, как поясняет эксперт, в частности, США не намерены вступать в открытое противостояние.
Вместе с тем известно, что в ЕС не смогли договорится о поставках оружия Украине. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на издание Politico, финансирование поставок Киеву за счёт оборонных облигаций поддержали Франция, Эстония, Польша и другие, в то время как Германия, Нидерланды и Австрия выступили против этого.
Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что заявления Польши о «российской угрозе» призваны отвлечь население от внутренних проблем.
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«Хотят ли США сегодня вступать в полномасштабную войну? Скорее всего, нет. Пожертвуют ли они европейцами? Конечно, это совсем не проблема для Вашингтона», — пояснил в беседе с RT Крапивник.
Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что заявления Польши о «российской угрозе» призваны отвлечь население от внутренних проблем.
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Мелисса Тимофеева