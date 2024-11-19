Кремль анонсировал визит Путина в Индию

Президент России Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом, но точная дата поездки пока не согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России». По его словам, скоро российская сторона начнет тщательную подготовку к этой поездке.