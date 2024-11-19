Кремль анонсировал визит Путина в Индию

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом, но точная дата поездки пока не согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России». По его словам, скоро российская сторона начнет тщательную подготовку к этой поездке.
«Что ж, я надеюсь, что скоро, очень скоро мы определим точные даты его визита. Но вы знаете, что наши лидеры обмениваются визитами. Итак, конечно, после двух визитов премьер-министра Моди в Россию, теперь ожидается визит президента Путина в Индию. Так что мы с нетерпением ждем этого. Мы начнем очень тщательно готовиться к этому визиту. Мы придаем этому моменту очень большое значение. Прямо сейчас у меня нет никаких конкретных дат», — пояснил представитель Кремля.Ранее Песков рассказал о деталях корректировки ядерной доктрины России. Он отметил, что Москва всегда занимала ответственную позицию и предпринимала усилия для уменьшения ядерной угрозы. По его словам, ядерное оружие рассматривается Москвой как средство сдерживания, которое должно напоминать противнику о неотвратимости возмездия, но применение ядерного оружия — это крайняя и вынужденная мера.
Читайте также:
В Кремле назвали условия для ядерного удара
Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров
В Кремле рассказали о ситуации с корректировками ядерной доктрины РФ
Данил Пономарев