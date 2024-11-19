Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Россия не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, которого победивший на выборах в США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, пока под санкциями находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможно ли снять с Рубио санкции в качестве жеста доброй воли, его слова передает ТАСС.
«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс», — заявил Песков.
Напомним, Россия включила Рубио в санкционные списки в мае 2022 года, а Китай – в августе 2020 года. Он выступает за сокращение военной помощи Украине, при этом критикует власти Китая и Кубы.
Ранее стало известно, что Рубио, который ранее баллотировался на пост государственного секретаря в Сенате, может заменить невестка избранного президента США Лара Трамп.
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