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Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, которого победивший на выборах в США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, пока под санкциями находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможно ли снять с Рубио санкции в качестве жеста доброй воли, его слова передает ТАСС.
«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс», — заявил Песков.

Напомним, Россия включила Рубио в санкционные списки в мае 2022 года, а Китай – в августе 2020 года. Он выступает за сокращение военной помощи Украине, при этом критикует власти Китая и Кубы.



Ранее стало известно, что Рубио, который ранее баллотировался на пост государственного секретаря в Сенате, может заменить невестка избранного президента США Лара Трамп.

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Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
Посол Джалали: Иран и РФ не имеют проблем в заключении стратегического договора
19 ноября 2024, 08:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Иран и Россия не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
По его словам, соответствующее соглашение подготовлено. Джалали добавил, что отношения Ирана и России останутся прежними в случае заключения Тегераном «ядерной сделки» с европейскими странами.

В прошлом месяце посол сообщал, что договор о стратегическом партнерстве будет подписан в процессе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию. Согласно данным иранских СМИ, новый договор Москвы и Тегерана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух государств.

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Трамп ответил «правда» на сообщение о введении ЧС для депортации мигрантов
19 ноября 2024, 07:44

Фото: iStock/rarrarorro

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим ЧС, чтобы реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов.
«Правда!!!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, подтверждая сообщение главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона.

Фиттон ранее сообщал, что администрация Трампа планирует ввести режим ЧС и использовать военных, чтобы депортировать из страны нелегальных мигрантов.

Напомним, что вопрос о массовых депортациях нелегалов из США был одной из главных тем во время предвыборной кампании Трампа. Во время своего президентства он вводил режим ЧС, чтобы построить стены на границе с Мексикой на средства Пентагона.

Ранее издание Newsweek писало, что Трамп после инаугурации может объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы решить вопрос с незаконной миграцией.

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Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Рио-де-Жанейро
19 ноября 2024, 06:09

Фото: iStock/Bet_Noire

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита, который прошёл 18–19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро.
Документ, опубликованный на официальном сайте объединения, отражает главные приоритеты председательства Бразилии, включая борьбу с голодом и нищетой, устойчивое развитие, реформу глобального управления и климатические инициативы.

В декларации закреплены такие достижения, как создание Глобального альянса против голода, Целевая группа по борьбе с изменением климата и Призыв к реформе глобальных институтов.

Лидеры поддержали инициативы по решению украинского кризиса, высказались за мир без ядерного оружия, а также отметили важность прогрессивного налогообложения и выразили обеспокоенность конфликтом на Ближнем Востоке.

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В Кремле рассказали о ситуации с корректировками ядерной доктрины РФ
Песков: коррективы в ядерную доктрину России сформулированы, но еще не утверждены
19 ноября 2024, 06:00

Фото: iStock/vadimrysev

Коррективы в ядерную доктрину России практически сформулированы, но ещё не оформлены документально, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что формализация изменений произойдёт при необходимости.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что категория государств и военных союзов, подпадающих под ядерное сдерживание, расширена.

Также уточняется, что агрессия против России или её союзников, таких как Белоруссия, со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.

Масштабные запуски крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых аппаратов, пересекающих границу РФ, также станут основанием для применения ядерного оружия.

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Захарова высмеяла отсутствие западных лидеров на общем фото G20
Захарова: Лавров на саммите G20 вызвал «логистические проблемы» у Запада
19 ноября 2024, 04:41

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отсутствие ряда западных лидеров на общей фотографии саммита G20 в Рио-де-Жанейро. По её словам, представители стран Запада, не сумев «устроить цирк» с организацией съёмки, решили вовсе не участвовать в фотографировании.
Ранее в Белом доме заявили, что отсутствие президента США Джо Байдена объясняется логистическими проблемами, а не нежеланием оказаться на фото вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Теперь это так называется — запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой», — иронично отметила Захарова.
Помимо Байдена на фотографии также отсутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Захарова указала, что западные делегации раньше уже устраивали «цирк с фотографированием».

«Раньше, напомню, западники в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием», — написала представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, могли, например, провести ночную фотосессию до приезда Сергея Лаврова, как это было на СМИД ОБСЕ в Скопье в прошлом году.

Однако, заключает она, там, где большинство стран сохраняет принципиальность, отстаивая нормальность, три отсутствующих представителя просто избегают участия в подобных мероприятиях.

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Лидеры G20 в декларации поддержали мирные инициативы по Украине
19 ноября 2024, 03:54

Фото: iStock/AlexLMX

Лидеры «Группы двадцати» (G20) выразили поддержку всем конструктивным инициативам, направленным на урегулирование конфликта на Украине и достижение устойчивого мира. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, проходящего 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро, передает РИА Новости.
Документ подчёркивает необходимость продвижения мира и добрососедских отношений в соответствии с Уставом ООН. Лидеры обратили внимание на человеческие страдания и негативные последствия конфликта для продовольственной и энергетической безопасности, а также на сбои в цепочках поставок.

«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами», — сообщает документ.

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#украина
#россия
#мир
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Президент и премьер Абхазии объявили об отставке
Оппозиция заявила, что Бжания и Анкваб уходят в отставку после переговоров
19 ноября 2024, 03:07

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом стало известно по итогам переговоров оппозиции с властями республики, на которых был подписан соответствующий протокол, передает «Интерфакс».
Как сообщил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба, Бжания в ближайшие минуты подпишет заявление об отставке. Также свои посты покидают начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар и премьер Анкваб.

Согласно Конституции Абхазии, временно исполнять обязанности президента будет вице-президент Бадра Гунба. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Валерий Бганба, который ранее уже занимал этот пост.

По данным РИА Новости, пресс-служба президента уточняет, что протестующие должны 19 ноября покинуть правительственный комплекс Абхазии. В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.

Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция Абхазии готова на компромисс в случае отставки правительства.

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Саммит G20 в Рио: Байден не попал на фото лидеров
Белый дом: Байден пропустил фото лидеров G20 из-за логистических проблем
19 ноября 2024, 02:54

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Действующий президент США Джо Байден не попал на общую фотографию лидеров G20 из-за логистических проблем, а не из-за нежелания оказаться рядом с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает РИА Новости.
По словам чиновника, фотографирование началось раньше, чем прибыли все лидеры.

Кроме Байдена, на фото отсутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Италии Джорджия Мелони.

Организаторы G20 в Бразилии заявили, что задержавшихся лидеров планируют собрать для повторной фотографии, что станет первым подобным случаем в истории форума.

Саммит G20 проходит 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Делегацию России возглавляет Сергей Лавров, представляя страну по поручению президента Владимира Путина.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встреч с Лавровым в рамках саммита.

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Трамп дал ответ на слухи о введении чрезвычайного положения в США
Трамп подтвердил планы депортации нелегалов и введения ЧП в США словами «правда»
19 ноября 2024, 02:01

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил планы использовать армию для массовой депортации нелегальных мигрантов и введения чрезвычайного положения.
Об этом сообщил в своём аккаунте в соцсети Truth Social американский активист Том Фиттон.

«True!!!», — отреагировал на заявление Фиттона Трамп, сделав репост со словами согласия.
RT сообщает, что пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт уточнила: новая администрация планирует задействовать федеральные и штатные ресурсы для масштабной операции по выдворению наркодилеров, торговцев людьми и нелегальных преступников.

Детали этой операции пока не раскрыты, однако использование армии для внутренних задач может вызвать споры среди правозащитников и политиков.


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