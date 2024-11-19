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В Кремле назвали условия для ядерного удара

Песков: Россия прикладывает все усилия для уменьшения ядерной угрозы
Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала усилия для уменьшения ядерной угрозы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ядерное оружие рассматривается Москвой как средство сдерживания, которое должно напоминать противнику о неотвратимости возмездия.
«Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений», — пояснил он.
Песков также подчеркнул, что применение ядерного оружия — это крайняя и вынужденная мера.


«Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой <…> Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников», — рассказал представитель Кремля.
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«Это уже WWIII»: Медведев предрек Третью мировую войну
Медведев предрек третью мировую на фоне обновления ядерной доктрины РФ Путиным
19 ноября 2024, 12:23

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Третью мировую войну предрек зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне обновления российской ядерной доктрины главой государства Владимиром Путиным. Политик оставил пост в Telegram.
Медведев подчеркнул, что использование Киевом натовских ядерных ракет для ударов вглубь территорий РФ, можно расценивать в качестве нападения.

«В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII», — написал зампред.

Медведев считает, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден решил красиво покинуть свой пост, «забрав с собой значительную часть человечества».

Перед этим сообщалось, что Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России.

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Президент Абхазии уходит в отставку: сделка с оппозицией, ратификация договора с Россией и условие, которое озвучил Бжания
19 ноября 2024, 12:08

Аслан Бжания: (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)

Текущие власти Абхазии начали переговоры с оппозицией, которая занимает правительственный комплекс и здание администрации президента. Протесты в республике продолжаются уже несколько дней. Участники акций выступают против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, которое, по их мнению, может негативно сказаться на местном бизнесе, и требуют отставки президента Аслана Бжании. Чем завершились переговоры читайте в материале «Радио 1».

Переговоры в Абхазии 18 ноября: что известно


Переговоры между представителями власти и оппозиции начались вечером 18 ноября на территории Минобороны Абхазии при посредничестве парламента. В составе делегации властей участвовали вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция и общественный деятель Давид Пилия. Оппозицию представляли председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа.

Соглашение властей Абхазии и оппозиции, отставка президента


Представители власти и оппозиции Абхазии достигли соглашения, в рамках которого президент Аслан Бжания подал заявление об отставке. Это решение стало результатом переговоров, начавшихся вечером 18 ноября и продолжавшихся более восьми часов. Парламент Абхазии планирует рассмотреть заявление Бжании 19 ноября, а вице-президент Бадра Гунба назначается исполняющим обязанности президента республики.


Фото: iStock/rarrarorro

Итоги переговоров


По итогам переговоров Бжания отметил, что его решение направлено на сохранение стабильности и конституционного порядка в стране. Протестующие должны будут покинуть территорию правительственных зданий Абхазии до 19 ноября, иначе Бжания отзовет свое заявление об отставке. Действующие министры будут продолжать выполнять свои обязанности до момента, когда новый президент республики вступит в должность.

Вице-президент Бадра Гунба снял с поста премьер-министра Александра Анквабу и назначил на эту должность бывшего премьера Валерия Бганбу. Кроме того, было оглашено, что в стране состоятся досрочные выборы президента.
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Ратификация договора с Россией


15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с РФ, касающегося реализации инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории республики. Проведение сессии было отменено из-за того, что депутаты не смогли согласовать повестку дня.

Оппозиция выразила недовольство и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения данного вопроса. Позже оппозиция выдвинула требование к президенту Бжании об отставке.

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Иинвестсоглашение с РФ


30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, которое предоставляет российским компаниям возможность реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии. Этот документ регламентирует права и обязанности сторон, а также устанавливает меры поддержки для юридических лиц.

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В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20
FT: страны Запада отказались от жестких формулировок по Украине в декларации G20
19 ноября 2024, 11:57

Фото: iStock/Bet_Noire

В итоговом коммюнике саммита G20 ряд европейских делегаций отказались от жестких формулировок по конфликту на Украине в отношении России. Об этом информирует Financial Times.
По словам западного высокопоставленного дипломата, «это не тот язык по Украине, который мы хотели бы видеть». Другой европейский дипломат заявил, что предлагаемые формулировки были «недостаточно сильны».

Согласно информации источника, никто из участников саммита не хотел «заходить слишком далеко», поскольку это спровоцировало бы многочисленные споры.

Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.

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#макрон
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Президент Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ
19 ноября 2024, 11:17

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Обновленная российская ядерная доктрина утверждена главой государства Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Базовый принцип доктрины гласит, что ядерное вооружение является крайней мерой, чтобы защитить независимость страны. В связи с новыми военными угрозами и рисками РФ уточнила параметры для применения ядерного оружия.

Расширена категория стран и военных союзов, на которые распространяется сдерживание. Таким образом агрессия со стороны неядерной страны, но при помощи или участии ядерной, будет расцениваться в качестве совместного нападения на Россию. Российская защита распространяется на Беларусь, как участника Союзного государства.

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#новости
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Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных
Депутат Рады Дубинский: Минюст и СБУ причастны к пыткам невиновных в концлагере
19 ноября 2024, 11:09

Фото: iStock/nito100

Министерство юстиции Украины пособничало пыткам, которые были организованы в созданном Службой безопасности Украины в Киеве концентрационном лагере «Спортзал». Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Как сообщил Дубинский, к похищенным гражданам Украины отказывались пускать их адвокатов, чтобы никто не знал, где они находятся. Вместо этого им назначали госпредставителей, которые подписывали документы о том, что их подзащитные дали показания против себя без давления со стороны правоохранителей.

По мнению парламентария, ни один адвокат не может сделать подобного без сотрудничества с СБУ. Дубинский заключил, что экс-глава Минюста Денис Малюська не просто знал о существовании концлагеря, а был соучастником похищений и противоправных действий.

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Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20
Bloomberg: Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19 ноября 2024, 10:47

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источника, «французский лидер разыскал российского министра и пожал ему руку». Однако, несмотря на это, в кулуарах саммита Макрон поддержал решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территориям вглубь РФ.

В рамках саммита лидеры стран–участниц приняли итоговую декларацию. В ней говорится, что представители государств встретились для ответа на главные глобальные вызовы и кризисы.

Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

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#франция
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Стала известна реакция Макрона на разрешение США бить по России
AFP: Макрон одобрил решение США разрешить удары вглубь России
19 ноября 2024, 09:34

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил разрешение США Украине бить по территории России дальнобойными ракетами. Об этом он заявил в кулуарах саммита G20, проходящего в Рио-де-Жанейро, его слова передает Agence France-Presse.
«Это полностью хорошее решение», — заявил Макрон.

Он также добавил, что совместное заявление на саммите должно быть более четким в том, что касается украинского конфликта.

Напомним, 17 ноября стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что если ВСУ ударят вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.

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Командира ВСУ внесли в список террористов за приказ сбить самолет над Кубанью
19 ноября 2024, 09:16

Фото: iStock/Irina Piskova

Командира ВСУ Николая Дзямана*, приказавшего сбить российский самолет над Кубанью, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«46. Дзяман Николай Иванович*, 18.12.1977 года рождения», — говорится в перечне.

Командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана* заочно арестовали в июне текущего года. В СК РФ пояснили, что он отдал приказ на уничтожение российского патрульного самолета, зная, что он не предназначен для ведения боевых действий и не имел вооружения. При этом летел он исключительно над территорией РФ. Самолет рухнул в районе хутора Трудовая Армения на Кубани. Тогда погибли 10 членов экипажа.

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Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров
19 ноября 2024, 08:40

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, которого победивший на выборах в США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, пока под санкциями находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможно ли снять с Рубио санкции в качестве жеста доброй воли, его слова передает ТАСС.
«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс», — заявил Песков.

Напомним, Россия включила Рубио в санкционные списки в мае 2022 года, а Китай – в августе 2020 года. Он выступает за сокращение военной помощи Украине, при этом критикует власти Китая и Кубы.

Ранее стало известно, что Рубио, который ранее баллотировался на пост государственного секретаря в Сенате, может заменить невестка избранного президента США Лара Трамп.

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Саммит G20 в Рио: Байден не попал на фото лидеров
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