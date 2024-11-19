В Кремле назвали условия для ядерного удара

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала усилия для уменьшения ядерной угрозы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ядерное оружие рассматривается Москвой как средство сдерживания, которое должно напоминать противнику о неотвратимости возмездия.
«Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений», — пояснил он.Песков также подчеркнул, что применение ядерного оружия — это крайняя и вынужденная мера.
«Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой <…> Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников», — рассказал представитель Кремля.Читайте также:
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