В Кремле рассказали о ситуации с корректировками ядерной доктрины РФ

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Коррективы в ядерную доктрину России практически сформулированы, но ещё не оформлены документально, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что формализация изменений произойдёт при необходимости.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что категория государств и военных союзов, подпадающих под ядерное сдерживание, расширена.
Также уточняется, что агрессия против России или её союзников, таких как Белоруссия, со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.
Масштабные запуски крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых аппаратов, пересекающих границу РФ, также станут основанием для применения ядерного оружия.
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Также уточняется, что агрессия против России или её союзников, таких как Белоруссия, со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.
Масштабные запуски крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых аппаратов, пересекающих границу РФ, также станут основанием для применения ядерного оружия.
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Мария Моисеева