Reuters: США очень хорошо оценивают переговоры с РФ в Эр-Рияде

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США положительно оценивают переговоры с российской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом пишет Reuters.
«Переговоры, проводимые техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо... Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — рассказал источник агентства из Белого дома.
Напомним, что 24 марта состоялись переговоры между представительства США и России, которые продлились свыше 12 часов. Совместное заявление по итогам диалога будет опубликовано 25 марта.
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Иван Мусатов