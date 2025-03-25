Настрой российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим

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В Эр-Рияде завершились долгожданные переговоры между российской и американской делегациями, которые продлились более 12 часов. Об этом пишет РИА Новости.
Источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил о положительном настроении российской стороны.
В состав российской делегации вошли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Основное внимание на встрече было уделено вопросам безопасности судоходства в акватории Черного моря, что стало продолжением инициатив, обсуждавшихся во время последнего телефонного контакта президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.
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«Хорошее», — отметил он, комментируя атмосферу среди участников.
В состав российской делегации вошли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Основное внимание на встрече было уделено вопросам безопасности судоходства в акватории Черного моря, что стало продолжением инициатив, обсуждавшихся во время последнего телефонного контакта президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Дарья Осипова