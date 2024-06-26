Кремль назвал абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

Фото: сайт Кремля
Москва считает решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова абсурдным.
О этом 26 июня на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле уже не раз говорили о том, что российские власти не признают юрисдикцию этого суда. Россия не является членом соответствующего статута и, соответственно, не признаёт и эти ордера, считая их абсурдными и беспредметными.
Столь же абсурдным официальный представитель Кремля назвал заявление прокурора МУС о стремлении к сотрудничеству с Москвой по ситуации на Украине. Понятно, что пока МУС выносит столь бессмысленные вердикты, ни о каком сотрудничестве не может идти речи. В свою очередь, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин отметил, что подобное решение МУС не имеет правового основания и является не более чем информационным шумом.
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Александр Бойцов