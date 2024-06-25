«Правила войны»: за что арестован Шойгу и Герасимов и в чем их обвиняет МУС

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Досудебная палата МУС (Международного уголовного суда) выдала ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. О том, в чем их обвиняют и как на это отреагировали в Москве расскажет редакция «Радио 1».
МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова
На сайте МУС говорится, что решение о выдаче ордеров на аресты бывшего главы Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова приняты в контексте ситуации на Украине. Инстанция обвинила Шойгу и Герасимова в «международных преступлениях», которые якобы были совершены ими с 10 октября 2022 по 9 марта 2023.
Отметим, что за это время российская армия нанесла большое количество ударов по объектам, являющимся для ВС РФ законной целью. В частности, речь идет об атаках на электростанции и подстанции, а также на военные аэродромы и места рассредоточения ВСУ. При этом ВСУ намерено продолжали атаковать гражданскую инфраструктуру России и наносить удары по мирным жителям. Впрочем, этот факт МУС оставил без внимания.
В документе инстанции говорится, что ВС РФ ударами по инфраструктуре Украины причинили большие страдания и совершили преступление против человечности.
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Кого ранее арестовал МУС
В марте 2024 года МУС выдал ордера на арест генерал-лейтенанта ВКС РФ Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом адмирала ВМФ РФ Виктора Соколова. Поводом для их ареста МУС также назвал удары по украинской критической инфраструктуре.
«У всех войн есть правила. Эти правила касаются всех без исключения», — заявили тогда в инстанции.Уточняется, что содержание ордеров засекречено для защиты свидетелей и расследования.
В Совбезе РФ прокомментировали ордер на арест Шойгу
В Совбезе РФ выдачу ордера на арест Сергея Шойгу, который в настоящее время занимает пост секретаря Совета безопасности, назвали очередным этапом гибридной войны Запада против России. Там также добавили, что подобные решения являются пустым сотрясанием воздуха.
МУС выдал ордер на «арест» Путина в 2023 году
В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Аналогичная санкция была применена и в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тогда в инстанции заявили, что приняли соответствующее решение из-за «незаконного вывоза детей» с территории Украины. Решения МУС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала ничтожными и отметила, что для Москвы они не имеют никакой силы.
Похожим мнением поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.
Кроме того, не признают юрисдикцию МУС: Белоруссия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Турция. Не считают легитимными решения инстанции и США.
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