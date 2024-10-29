Кремль не комментирует заявления НАТО о присутствии военных сил КНДР в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить по теме потенциального нахождения войск КНДР на территории России, потому что Путин уже дал свой ответ. Между Москвой и Пхеньяном заключен Договор о стратегическом партнерстве, и четвертая статья договора подразумевает оказание военной помощи, если потребуется.
24 октября на пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС президента попросили прокомментировать существование неких снимков со спутников, на которых были замечены силы КНДР. Войска были на территории России. Президент отметил, что снимки – вещь серьезная. Однако детали соглашения стратегического партнерства между РФ и КНДР – это внутреннее дело данных стран.
Путин также напомнил, что военные силы НАТО сами не стоят в стороне и активно вовлечены в украинский конфликт.
28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь поднял вопрос о возможном нахождении солдат Северной Кореи в Курской области. Его слова не были подкреплены фактическими доказательствами, но Рютте заключил, что такое передвижение военнослужащих КНДР указывает на значительную эскалацию конфликта.
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Путин также напомнил, что военные силы НАТО сами не стоят в стороне и активно вовлечены в украинский конфликт.
28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь поднял вопрос о возможном нахождении солдат Северной Кореи в Курской области. Его слова не были подкреплены фактическими доказательствами, но Рютте заключил, что такое передвижение военнослужащих КНДР указывает на значительную эскалацию конфликта.
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Генсек НАТО Рютте заявил о присутствии в Курской области военных из КНДР
Мария Моисеева