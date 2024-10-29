Кремль не комментирует заявления НАТО о присутствии военных сил КНДР в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить по теме потенциального нахождения войск КНДР на территории России, потому что Путин уже дал свой ответ. Между Москвой и Пхеньяном заключен Договор о стратегическом партнерстве, и четвертая статья договора подразумевает оказание военной помощи, если потребуется.