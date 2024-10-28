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Генсек НАТО Рютте заявил о присутствии в Курской области военных из КНДР

28 октября 2024, 15:39
Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Согласно последней доступной информации, северокорейские военные уже задействованы в Курской области. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.


Его слова приводит издание «Европейская правда». Руководитель альянса добавил, что Южная Корея оповестила НАТО, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что спецслужбам Сеула известно о присутствии в Курской области солдат из КНДР и их вовлечённости в конфликт.

По словам Рютте, это является значительным шагом в продолжающемся вовлечении Северной Кореи в украинский конфликт со стороны России. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить военное сотрудничество, так как оно будто бы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

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#курская область
Власти Курской области сообщили о повреждении ВСУ исторической усадьбы Викторова
28 октября 2024, 15:43

Фото: istockphoto/frazaz

В Кореневском районе Курской области в результате обстрела ВСУ получила повреждения усадьба И. Т. Викторова, известная как «Дворец для любимой». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Информация о повреждении исторического объекта появилась в телеграм-канале правительства. Ранее министр по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял рассказала, что в результате действий ВСУ пострадали 18 объектов историко-архитектурного и культурного наследия.

Особняк был возведён в стиле готических немецких замков по заказу крупного курского помещика Иосифа Викторова в знак его любви к молодой немке. Однако она не ответила на его чувства и отказалась переезжать в Россию. Усадьба долгое время пустовала, затем там была размещена школа. Информация о повреждении украинцами исторического объекта направлена в Следственный комитет РФ.

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Вражеский коптер атаковал машину под Курском, есть погибшие
Смирнов: в Курской области коптер ВСУ атаковал автомобиль, погибли два человека
28 октября 2024, 15:24

Фото: istock/Sinenkiy

В Курской области коптер Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Курской области Алексей Смирнов.
«Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства», — написал он.

По его словам, в автомобиле находились двое молодых людей, которые от полученных травм скончались на месте. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины бросили позиции у Часова Яра после ударов беспилотников бригады «Север-V». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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AC: По окончании конфликта Киеву придётся отказаться от рядя территорий
28 октября 2024, 15:00

Фото: istockphoto/FabrikaCr

При завершении украинского конфликта Киеву придётся отказаться от некоторых территорий. Речь идёт о землях, которые были утрачены в ходе боевых действий.
Об этом пишет издание The American Conservative. В публикации отмечается, что, как и в большинстве противостояний с неопределённым исходом, мирное соглашение наверняка окажется очень неприятным для Украины. По словам автора материала, России нет никакого смысла покидать поле боя «с пустыми руками».

Автор статьи практически уверен, что Украине придётся поступиться значительной частью территорий. Возможно, они отойдут России в качестве подконтрольной буферной зоны или под каким-то другим предлогом.

Также обозреватели указывают, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа нынешний политический курс страны радикально изменится, а переговоры по мирному урегулированию на Украине станут реальностью.

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#украина
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Массовые похороны участников СВО прошли в российском регионе
Четырёх бойцов СВО одновременно похоронили в ХМАО
28 октября 2024, 14:57

Фото: iStock/dragana991

Массовые похороны участников СВО состоялись в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает радиостанция Muksun.fm на своём сайте.
Отмечается, что в городе простились сразу с четырьмя российскими бойцами.

Обстоятельства смерти военнослужащих не раскрываются. В соцсетях местные жители выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что могилу участника СВО разрыли, а тело перезахоронили в другом месте. Это произошло из-за того, что военный не сообщил в госпитале, что имеет жену и детей, которые проживают в Тамбовской области. После его смерти, было принято решение захоронить мужчину в Краснодарском крае, где и располагается медучреждение. Супруга лишь спустя год поисков узнала, где похоронили её мужа. Тогда было решено эксгумировать тело и перевезти его на родину.

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#хмао
#соболезнования
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МО РФ показало кадры удара ФАБ-3000 по пункту ВСУ в районе Волчанска
28 октября 2024, 14:56

Фото: iStock/dragana991

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции пункта временной дислокации ВСУ около Волчанска в Харьковской области. Видеозапись представлена в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что во время проведения разведывательных работ российские военные обнаружили украинский пункт временной дислокации в районе Волчанска. Координаты местоположения были переданы лётчикам ВКС РФ, которые точным попаданием фугасной авиационной бомбой уничтожили объект противника.

В Минобороны подчеркнули, что в момент прилёта в пункте находился командный состав одного из подразделений украинской армии.

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#удар
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Стало известно, что число мобилизованных на Украине падает
WSJ: число мобилизованных украинцев падает, несмотря на облавы
28 октября 2024, 14:19

Фото: istockphoto/reflection_art

Число мобилизованных украинцев падает, несмотря на облавы ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Об этом информирует газета Wall Street Journal.
В публикации сообщается, что Киев колебался до весны, прежде чем снизить возраст начала обязательной военной службы до 25 лет и ввести дополнительные наказания для уклонистов. Военные аналитики отмечают, что число мобилизованных сначала утроилось, но с тех пор снизилось.

Согласно информации украинского военного чиновника Василия Румака, после принятия в мае закона об усилении мобилизации количество военнослужащих Вооруженных сил Украины, проходящих обучение, увеличилось до 35 000 в месяц, однако впоследствии это число сократилось до 20 000.

При этом неназванный украинский военный инструктор из тренировочного центра в прифронтовой зоне отметил, что большинство новобранцев не хотят участвовать в боевых действиях.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#военные
#бпла
#всу
#киев
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Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 350 военных в Курской области за сутки
28 октября 2024, 14:07

Фото: iStock/Iryna Imago

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 350 солдат на Курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что ВСУ также лишились семи единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты и шесть боевых бронированных автомобилей, семи артиллерийских орудий, трёх миномётов, командно-штабной машины и 17 автомобилей.

Также в Курской области трое бойцов ВСУ сдались в российский плен.

Ранее сообщалось, что российские войска в Курской области освободили три населённых пункта и практически подошли к Судже, захваченной ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#украина
#россия
#курская область
#сво
#минобороны рф
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Росгвардия объявила амнистию за добровольную сдачу оружия на нужды спецоперации
28 октября 2024, 13:56

Фото: istockphoto/Artfully79

В России Росгвардия объявила амнистию для владельцев незарегистрированного оружия. Они избегут административной ответственности, если добровольно передадут его на нужды специальной военной операции.
Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве уточнили, что освобождение от ответственности за некоторые правонарушения в сфере оборота оружия, например, за несвоевременное обращение с целью его регистрации, будет возможно в том случае, если не наступили негативные последствия правонарушения.

Для этой цели на официальном сайте Росгвардии создан специальный сервис. Тем, кто желает передать незаконное оружие на нужды спецоперации, необходимо заполнить несложную форму и отправить заявку.

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#оружие
#сервис
#правонарушения
#спецоперация
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Вошедший в Курскую область наёмник из Грузии стал фигурантом уголовного дела
28 октября 2024, 13:53

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Военные следователи возбудили в отношении наёмника из Грузии Левана Беруашвили уголовное дело. Он в составе ВСУ незаконно пересёк границу России и вошёл в Курскую область.
Об этом изданию «Лента.ру» рассказали в Следственном комитете РФ. Беруашвили заочно подозревается по нескольким уголовным статьям: о расправе, о покушении на расправу, о теракте, о применении насилия в отношении представителей власти, о теракте, о посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур и о незаконном пересечении государственной границы РФ. Наёмника и его соучастников разыскивают.

Как считают следователи, Беруашвили на протяжении длительного времени занимался вербовкой, обучением и подготовкой наёмников к участию в военных действиях против России. Кроме того, он лично принимал участие в боях, в частности, вторгнувшись в составе ВСУ на территорию Курской области.

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#следователи
#жизнь
#всу
#рф
#наемники
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