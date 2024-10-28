Генсек НАТО Рютте заявил о присутствии в Курской области военных из КНДР

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Согласно последней доступной информации, северокорейские военные уже задействованы в Курской области. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Его слова приводит издание «Европейская правда». Руководитель альянса добавил, что Южная Корея оповестила НАТО, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что спецслужбам Сеула известно о присутствии в Курской области солдат из КНДР и их вовлечённости в конфликт.
По словам Рютте, это является значительным шагом в продолжающемся вовлечении Северной Кореи в украинский конфликт со стороны России. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить военное сотрудничество, так как оно будто бы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.
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Александр Бойцов