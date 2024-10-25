Сырский доложил Зеленскому, что РФ якобы привлекает военных из КНДР

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Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил Зеленскому, что РФ якобы привлекла на СВО военных из КНДР.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сообщении Александра Сырского в своих социальных сетях. Главком ВСУ доложил ему о якобы «привлечении Россией военных из Северной Кореи».
По данным украинской разведывательной группы, первая часть северокорейских военнослужащих якобы будут задействованы Российской Федерацией в зонах боевых действий с 27 или 28 октября.
Сейчас глава Украины призывает коллег с Запада отреагировать на полученную информацию не «закрытием глаз и растерянными комментариями», а путём оказания «ощутимого давления» на Пхеньян и Москву.
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По данным украинской разведывательной группы, первая часть северокорейских военнослужащих якобы будут задействованы Российской Федерацией в зонах боевых действий с 27 или 28 октября.
Сейчас глава Украины призывает коллег с Запада отреагировать на полученную информацию не «закрытием глаз и растерянными комментариями», а путём оказания «ощутимого давления» на Пхеньян и Москву.
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Ольга Енгалычева