Кремль обозначил площадку для переговоров с Киевом
В Кремле подчеркнули, что потенциальная встреча президентов России и Украины может состояться исключительно в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждение возможных форматов переговоров.
По его словам, российская сторона уже не раз давала понять: если Владимир Зеленский заинтересован в личной встрече с Владимиром Путиным, ему следует прибыть в российскую столицу. Вариант с проведением переговоров на нейтральной площадке, в том числе в ОАЭ, в Москве не рассматривается.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Зеленскому было направлено приглашение приехать в Москву. В Кремле также заверили, что в случае согласия украинского лидера Россия готова обеспечить ему безопасность и все необходимые условия для переговорного процесса.
