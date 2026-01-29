Кремль обозначил площадку для переговоров с Киевом

29 января 2026, 17:54

Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

В Кремле подчеркнули, что потенциальная встреча президентов России и Украины может состояться исключительно в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждение возможных форматов переговоров.