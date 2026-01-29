Трамп обсуждает силовой сценарий против Ирана

29 января 2026, 17:28

В США рассматривают точечные удары по руководству и силовикам Тегерана

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Администрация Дональда Трампа прорабатывает вариант точечного военного удара по объектам, связанным со службами безопасности и высшим руководством Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.