Трамп обсуждает силовой сценарий против Ирана
Администрация Дональда Трампа прорабатывает вариант точечного военного удара по объектам, связанным со службами безопасности и высшим руководством Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
По их данным, возможные удары рассматриваются как инструмент давления на иранские власти и способ создать условия для смены режима на фоне подавления протестных настроений в стране. В Вашингтоне полагают, что атаки на ключевые силовые структуры и командование могут ослабить контроль властей и придать уверенность протестующим.
При этом источники подчеркивают, что окончательное решение по Ирану пока не принято. Дональд Трамп продолжает рассматривать различные сценарии развития ситуации и не давал распоряжений о начале военной операции.
Читайте также: