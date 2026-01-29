Достижения.рф

Трамп обсуждает силовой сценарий против Ирана

В США рассматривают точечные удары по руководству и силовикам Тегерана
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Администрация Дональда Трампа прорабатывает вариант точечного военного удара по объектам, связанным со службами безопасности и высшим руководством Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.



По их данным, возможные удары рассматриваются как инструмент давления на иранские власти и способ создать условия для смены режима на фоне подавления протестных настроений в стране. В Вашингтоне полагают, что атаки на ключевые силовые структуры и командование могут ослабить контроль властей и придать уверенность протестующим.

При этом источники подчеркивают, что окончательное решение по Ирану пока не принято. Дональд Трамп продолжает рассматривать различные сценарии развития ситуации и не давал распоряжений о начале военной операции.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0