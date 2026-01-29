Фото Трампа с Путиным в Белом доме стало сигналом Киеву о необходимости мира
Размещение совместной фотографии президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Белом доме является сигналом Украине о необходимости в ближайшее время переходить к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение высказал политолог Юрий Самонкин.
По его словам, этот шаг Трампа адресован не только Киеву, но и сторонникам продолжения конфронтации с Россией в странах Европы.
«Трамп накануне фактически намекнул на необходимость урегулирования украинского конфликта. Сам факт того, что он повесил фотографию с Путиным, вызвал широкий резонанс. Это прямые звоночки от президента США о том, что пора двигаться дальше и делать это достаточно быстро», — отметил Самонкин в беседе с NEWS.ru.Эксперт считает, что таким образом Вашингтон демонстрирует готовность к прямому диалогу с Москвой, несмотря на сложность двусторонних отношений.
«Фото в Белом доме — это сигнал о необходимости прямого диалога: при всех противоречиях стороны продолжают разговаривать. Посыл также был адресован Украине: любые попытки провокаций не смогут рассорить США и Россию, тем более Трампа и Путина», — добавил политолог.По его мнению, жест американского лидера стал также предупреждением тем европейским политикам, которые, как считает Самонкин, продолжают придерживаться логики холодной войны и выступают за продолжение конфронтации.