Фото Трампа с Путиным в Белом доме стало сигналом Киеву о необходимости мира

29 января 2026, 16:19

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Размещение совместной фотографии президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Белом доме является сигналом Украине о необходимости в ближайшее время переходить к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение высказал политолог Юрий Самонкин.





По его словам, этот шаг Трампа адресован не только Киеву, но и сторонникам продолжения конфронтации с Россией в странах Европы.





«Трамп накануне фактически намекнул на необходимость урегулирования украинского конфликта. Сам факт того, что он повесил фотографию с Путиным, вызвал широкий резонанс. Это прямые звоночки от президента США о том, что пора двигаться дальше и делать это достаточно быстро», — отметил Самонкин в беседе с NEWS.ru.

«Фото в Белом доме — это сигнал о необходимости прямого диалога: при всех противоречиях стороны продолжают разговаривать. Посыл также был адресован Украине: любые попытки провокаций не смогут рассорить США и Россию, тем более Трампа и Путина», — добавил политолог.