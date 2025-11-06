Песков обвинил Запад в ядерной истерии
Песков упрекнул Запад в искажении слов Путина о ядерных испытаниях
Кремль обвинил западные СМИ в искажении слов Владимира Путина о ядерных испытаниях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные медиа неправильно трактуют слова Путина, хотя пресс-служба Кремля неоднократно давала пояснения, а сам российский лидер выражался чётко.
«Многие не гнушаются тем, чтобы передёргивать смысл сказанного. Это всё идёт в русле милитаристской и антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы», — заявил Песков.По словам политика, это отражает «достаточно эмоциональную, излишне эмоциональную реакцию» западных СМИ. Песков добавил, что многие издания сознательно меняют смысл сказанного.
5 ноября Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности. Участники совещания детально обсуждали планы США возобновить ядерные испытания.