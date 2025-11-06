Песков обвинил Запад в ядерной истерии

06 ноября 2025, 14:35

Песков упрекнул Запад в искажении слов Путина о ядерных испытаниях

Фото: Istock/vadimrysev

Кремль обвинил западные СМИ в искажении слов Владимира Путина о ядерных испытаниях. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные медиа неправильно трактуют слова Путина, хотя пресс-служба Кремля неоднократно давала пояснения, а сам российский лидер выражался чётко.

«Многие не гнушаются тем, чтобы передёргивать смысл сказанного. Это всё идёт в русле милитаристской и антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы», — заявил Песков.