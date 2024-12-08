Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Данные избранного президента США Дональда Трампа о потерях России в ходе украинского конфликта отражают позицию Киева и изложены в его трактовке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, реальные цифры потерь не имеют ничего общего с теми, которые привёл Трамп. Потери среди украинских военных кратно превышают количество потерь с российской стороны, подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, продолжение боевых действий такими темпами приведёт к полному истощению украинской армии. Тогда наверняка будет до 18 лет снижен призывной возраст, а также ещё более ужесточатся меры насильственной мобилизации. В целом ситуация для Вооружённых сил Украины складывается катастрофическая, заключил пресс-секретарь президента РФ.
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Александр Бойцов