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Украине придётся поступиться частью территорий, если она намерена закончить военные действия в 2025 году. У ВСУ мало шансов оттеснить российские войска с тех рубежей, которые они уже заняли.
Об этом пишет британское издание The Telegraph. В публикации отмечается, что одни украинцы продолжают выступать против любых переговоров с Россией, в то время как другие предпочли бы жить «в маленькой, но более счастливой и безопасной стране».
Авторы материала видят в вынужденном отказе Украины от части территорий «выгоду для всех». Потеря земель на востоке и юге была бы горькой для Киева, но обеспечила бы мир и прочную независимость. Россия взамен получает украинский нейтралитет и сухопутный мост в Крым.
Однако, как сказано в статье, в настоящее время к такому соглашению вряд ли готовы как Киев, так и Москва.
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Авторы материала видят в вынужденном отказе Украины от части территорий «выгоду для всех». Потеря земель на востоке и юге была бы горькой для Киева, но обеспечила бы мир и прочную независимость. Россия взамен получает украинский нейтралитет и сухопутный мост в Крым.
Однако, как сказано в статье, в настоящее время к такому соглашению вряд ли готовы как Киев, так и Москва.
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Александр Бойцов