Владимир Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Ранее вновь избранный американский президент призвал в своей социальной сети остановить «это безумие», имея ввиду украинский конфликт. Зеленский с ним не согласился.
По его словам, добиться того, что потерь среди украинцев больше не будет, можно только «гарантировав надёжность мира». Зеленский заявил, что конфликт на Украине невозможно закончить «бумажкой и подписями». Он также оставил без комментариев утверждение о своей готовности к «сделке с Россией», как об этом заявлял Трамп.
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«Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент», — написал украинский президент.
По его словам, добиться того, что потерь среди украинцев больше не будет, можно только «гарантировав надёжность мира». Зеленский заявил, что конфликт на Украине невозможно закончить «бумажкой и подписями». Он также оставил без комментариев утверждение о своей готовности к «сделке с Россией», как об этом заявлял Трамп.
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Александр Бойцов