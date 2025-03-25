США и Украина договорились не применять силу против судов в Черном море

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США и Украина на переговорах в Эр-Рияде договорились не применять силу против коммерческих судов в Черном море. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«Вашингтон и Киев договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры», —сообщает Белый дом.При этом США и РФ смогли договориться об обеспечении безопасного судоходства и исключении применения силы в Черном море.
Также отмечается, что США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не опубликуют. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров все же раскрыл некоторые детали. По его словам, на российско-американской встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.
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