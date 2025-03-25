США и Украина договорились не применять силу против судов в Черном море

Журналист, телеведущий, эрудит, повар, писатель Борис Оскарович Бурда сегодня, 25 марта, отмечает свое 75-летие. Коренной одессит семь раз становился лучшим из знатоков передачи «Что? Где? Когда?», вел познавательные и кулинарные шоу на ТВ, а сейчас эмигрировал в Испанию. Подробности читайте в материале «Радио 1».