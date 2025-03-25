Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение является желанием Наполеона и Гитлера, что страна уже проходила. Об этом политик высказался в беседе с «Первым каналом».
Министр указал на попытки западных государств сдержать Россию и нанести ей поражение. Лавров также вспомнил, как кто-то из политиков выразил желание унизить президента России Владимира Путина.
По словам главы МИД, Россия уже неоднократно проходила через это, поскольку у Наполеона и Гилера были аналогичные цели. В своё время они завоевали всю Европу, чтобы добиться этих целей, а теперь для этого мобилизован весь Евросоюз.
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Анастасия Чинкова