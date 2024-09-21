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Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в статусе полуострова была окончательно поставлена в 2014 году. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе встречи YES в Киеве предложил передать полуостров под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. В ответ на это МИД Украины в Telegram-канале опубликовало запись о том, что статус Крыма не обсуждается, поскольку это «украинская территория».
Смирнов подчеркнул, что в 2014 году был проведён референдум, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. Тогда была поставлена точка в вопросе статуса полуострова. Остальные заявления Киева и Запада являются «инсинуациями и бредом».
Он добавил, что период нахождения Крыма в составе Украины – это история, к которой нет возврата. Крым всегда будет частью России.
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Смирнов подчеркнул, что в 2014 году был проведён референдум, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. Тогда была поставлена точка в вопросе статуса полуострова. Остальные заявления Киева и Запада являются «инсинуациями и бредом».
Он добавил, что период нахождения Крыма в составе Украины – это история, к которой нет возврата. Крым всегда будет частью России.
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Анастасия Чинкова