«Минус Крым»: на Украине раскрыли отношение мирового сообщества к полуострову

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Мировое сообщество убеждено, что отказ Украины от Крыма необходим для скорейшего завершения конфликта. Об этом сообщил львовский журналист Остап Дроздов в эфире телеканала NTA.
Этими словами он прокомментировал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН с целью проведения через 20 лет референдума о его статусе. Такое заявление министр сделал в ходе рабочего визита в Киев. После того, как его осудили за эти слова, ему пришлось отказаться от них.
Дроздов подчеркнул, что стоит и дальше ждать подобных заявлений от западных политиков, поскольку мировое сообщество опирается на формулу «минус Крым».
Читайте также:
«Вопрос Крыма закрыт навсегда»: Киеву указали на точку в статусе полуострова
В Крыму назвали истинную цель слов Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН
Глава МИД Польши отказался от своих слов о передаче Крыма во власть ООН
Анастасия Чинкова