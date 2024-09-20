Слуцкий объяснил предложение Польши о передаче Крыма под мандат ООН

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Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что инициатива руководителя МИД Польши Радослава Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН для организации «честного» референдума была выдвинута ради пиара.
«Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты понятны. Вопрос закрыт, прежде всего, для самих крымчан, которые не мыслят своего существования с бандеровским режимом. Крым и люди его населяющие не могут и не должны быть предметом торга, сделок или пиар-инициатив русофобствующих ястребов. Это территория России, границы которой охраняются по законам и Конституции РФ», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Слуцкий.
До этого сообщалось, что Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках переговоров 13 сентября.
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