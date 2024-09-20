Некоторые политические деятели Европы и США полагают, что пора оборвать надежды киевского режима на членство в НАТО. Как отмечает The Washington Post, в качестве варианта можно предложить российской стороне облегчение санкционных мер. Причем одни политики подчеркивают неизбежность холодной войны.