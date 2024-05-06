Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время рано комментировать информацию об усилиях США по поиску замены президента Украины Владимира Зеленского. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков предложил обратиться за дополнительными комментариями по данному вопросу к «коллегам из Службы внешней разведки».
Напомним, недавно в СВР сообщили о том, что Вашингтон ведет переговоры по возможной смене Владимира Зеленского на посту президента Украины. Поскольку Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев.
Уточняется, что СВР налаживает контакты с Петром Порошенко, Виталием Кличко, Андреем Ермаком и Валерием Залужным.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, что ожидает Зеленского после истечения срока его президентских полномочий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, недавно в СВР сообщили о том, что Вашингтон ведет переговоры по возможной смене Владимира Зеленского на посту президента Украины. Поскольку Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев.
Уточняется, что СВР налаживает контакты с Петром Порошенко, Виталием Кличко, Андреем Ермаком и Валерием Залужным.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, что ожидает Зеленского после истечения срока его президентских полномочий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова