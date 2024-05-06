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В США раскрыли, что будет с Украиной после Зеленского

Дипломат Фридман: Зеленского заменит власть, готовая к диалогу с Россией
06 мая 2024, 12:27

К власти на Украине может прийти новое правительство, которое будет готово к диалогу с Россией. Об этом заявил американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.


По его словам, нынешний президент страны Владимир Зеленский, который очень категоричен в отношении переговоров с Россией, может стать жертвой собственной непримиримости. А к власти в стране может прийти такое правительство, которое будет с большей готовностью признавать реальное положение дел и пойдёт на диалог с Москвой.

Также Фридман заявил о необходимости отмены запрета на проведение переговоров, который был введён Зеленским, и указал на то, что украинская армия вряд ли продержится до ноября текущего года.

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Кремль отреагировал на информацию о желании США сменить Зеленского
Песков заявил о преждевременности разговоров о новом лидере Украины
06 мая 2024, 13:15

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время рано комментировать информацию об усилиях США по поиску замены президента Украины Владимира Зеленского. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков предложил обратиться за дополнительными комментариями по данному вопросу к «коллегам из Службы внешней разведки».

Напомним, недавно в СВР сообщили о том, что Вашингтон ведет переговоры по возможной смене Владимира Зеленского на посту президента Украины. Поскольку Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев.

Уточняется, что СВР налаживает контакты с Петром Порошенко, Виталием Кличко, Андреем Ермаком и Валерием Залужным.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, что ожидает Зеленского после истечения срока его президентских полномочий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
#украина
#президент
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Пашинян не приедет на инаугурацию Путина
06 мая 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.
Журналисты задали ему вопрос о визите Пашиняна в Москву для участия в инаугурации. Симонян ответил, что такой поездки не будет.

Ранее Пашинян во время общения с прессой заявил, что не выступает против рабочей встречи с российским президентом представителями власти РФ. Он подчеркнул, что планы не проводить встречу в настоящее время отсутствуют, однако точно не известно, когда состояться эти деловые беседы.

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#никол пашинян
#армения
#владимир путин
#россия
#политика
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Британия бьет тревогу из-за учений РФ с ядерным оружием
06 мая 2024, 13:02

Фото: iStock/vadimrysev

Россия готовится к учениям по применению нестратегического ядерного оружия из-за провокаций Запада.
Об этом пишет британская газета Daily Mail. По данным издания, причиной могло послужить заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Ранее Макрон пообещал при необходимости отправить на Украину войска, а глава Кэмерон сообщил, что Украина якобы имеет право наносить удары по РФ оружием, поставляемым Лондоном.

В понедельник в Минобороны России заявили, что президент России Владимир Путин поручил провести подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в ближайшее время. В них задействуют авиацию и флот.

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#франция
#великобритания
#ядерное оружие
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В Госдуме приняли поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
06 мая 2024, 12:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума в ходе пленарного заседания приняла поправки, запрещающие иноагентам принимать участие в выборах всех уровней.
Отмечается, что поправки внесены ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах россиян, которые подали документы с ошибками и опетчатками.

Из текста поправок следует, что в случае проведения выборов кандидат должен к моменту предоставления документов, необходимых для его регистрации, прекратить статус иноагента.

Такие меры будут действовать при проведении выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти и органы местного самоуправления.

Кроме того, указывается, что полномочия иноагентов в органах власти завершатся спустя 180 дней после вступления закона в силу, если к этому моменту из не исключат из соответствующего перечня.

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#госдума
#поправки
#закон
#иностранный агент
#выборы
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Песков объяснил розыск Порошенко и Зеленского
Песков: Зеленского и Порошенко объявили в розыск из-за преступлений Киева
06 мая 2024, 12:47

Фото: сайт Кремля

МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главу государства Владимира Зеленского в рамках расследования преступлений киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что ряд российских ведомств активно занимается расследованием преступлений киевского режима. По данному делу имеется большой массив информации.

В рамках этих расследований было принято решение объявить в розыск нескольких украинских политиков, включая Порошенко и Зеленского.

Ранее МВД России сообщило об объявлении в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Он разыскивается по уголовной статье, содержание которой не приводится. Позднее было заведено уголовное дело в отношении нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Его также также объявили в розыск, однако неизвестно, по какой статье Уголовного кодекса РФ.

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#дмитрий песков
#мвд
#розыск
#владимир зеленский
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Макрон говорит об отправке войск на Украину ради своего эго — Ле Пен
06 мая 2024, 12:44

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке войск на Украину ради эго и имиджа, пишет РИА Новости.
Об этом заявила глава фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен. Ранее Макрон сообщил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева.

По его мнению, «многие страны ЕС» солидарны с подходом Франции о возможной отправке войск. Незадолго до этого сообщалось, что Макрон в узком кругу в начале года заявил, что ему «придется отправить ребят в Одессу».

По словам Ле Пен, война — это худшее, что может случиться с народом и страной, и она поражена легкости, с которой Макрон об этом говорит. Она уверена, что французский лидер хочет направить войска ради собственного эго, личного имиджа.

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#франция
#эммануэль макрон
#украина
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Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине, заявил Песков
Песков: ракетные учения связаны с заявлениями Запада об отправке войск Украине
06 мая 2024, 12:13

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков отметил, что намерения западных стран отправить военных на Украину являются новым витком эскалации. По словам пресс-секретаря, это беспрецедентный поступок, который требует особых мер.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

Напомним, Генштаб по поручению президента России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа.

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#песков
#военные
#учения
#ракета
#франция
#украина
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МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Хомчака
06 мая 2024, 12:01

Фото: iStock/z1b

МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Сообщается, что украинский военный разыскивается по уголовной статье, но по какой именно не говорится.

Бывший главнокомандующий ВСУ был отправлен в отставку Владимиром Зеленским в июле 2021 года. Причиной отставки стали конфликты между руководством ВСУ и Министерством обороны.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских властей также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.

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#мвд
#розыск
#всу
#рф
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Стало известно, что трибунал над политическим руководством Украины приближается
Посол Мирошник: трибунал над политическим руководством Украины приближается
06 мая 2024, 12:00

Фото: iStock/Silent_GOS

Трибунал над украинскими властями приближается. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Россия планомерно и целенаправленно движется к проведению трибунала над политическим руководством Украины. Он выразил уверенность в виновности деятелей, которые были объявлены в розыск. Мирошник считает, что они виновны в большом перечне преступлений и должны понести наказание. Однако он пояснил, что перечисленных деятелей можно назвать преступниками только после решения суда.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как ВС РФ планируют расширить наступательные действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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