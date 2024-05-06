К власти на Украине может прийти новое правительство, которое будет готово к диалогу с Россией. Об этом заявил американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По его словам, нынешний президент страны Владимир Зеленский, который очень категоричен в отношении переговоров с Россией, может стать жертвой собственной непримиримости. А к власти в стране может прийти такое правительство, которое будет с большей готовностью признавать реальное положение дел и пойдёт на диалог с Москвой.
Также Фридман заявил о необходимости отмены запрета на проведение переговоров, который был введён Зеленским, и указал на то, что украинская армия вряд ли продержится до ноября текущего года.
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Анастасия Чинкова