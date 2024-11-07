В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что распад коалиционного правительства в стране связан с нежеланием главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) оказывать больше помощи Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Анналеной Бербок.