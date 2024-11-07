В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства Владимир Путин неформально «через знакомых» поздравил с победой на выборах в США республиканца Дональда Трампа.
«Недостоверная [информация]», — прокомментировал Песков.Выборы в США состоялись в минувший вторник, 5 ноября. На пост хозяина Белого дома избрали Дональда Трампа. Его оппонентом была демократка Камала Харрис.
Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года после процедуры инаугурации.
Одним из его предвыборных обещаний было завершить конфликт на Украине. Республиканец не раз заявлял, что сможет сделать это.
Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на выборах.
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