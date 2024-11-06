Песков объяснил сдержанно-оптимистичную реакцию политиков РФ на победу Трампа

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Сдержанно-оптимистичная реакция российских политиков на победу Дональда Трампа на президентских выборах, о которой уже заявляют американские новостные порталы, вызвана его неоднократно декларируемыми мирными устремлениями на международной арене.
Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он отметил, что тон заявлений американских президентов часто меняется, когда они входят в Овальный кабинет.
Он напомнил о некоторых резонансных заявлениях Трампа о желании и возможности завершить действующие конфликты, в том числе на Украине, и предотвратить развитие новых войн. Однако Москва всё анализирует и будет делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам, которые предпримет новый президент США, заключил Песков.
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«Да, мы констатируем, принимаем во внимание те данные, которые приходят из Вашингтона», — сказал представитель Кремля.
Он напомнил о некоторых резонансных заявлениях Трампа о желании и возможности завершить действующие конфликты, в том числе на Украине, и предотвратить развитие новых войн. Однако Москва всё анализирует и будет делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам, которые предпримет новый президент США, заключил Песков.
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Александр Бойцов