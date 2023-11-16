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Москва ответит Праге зеркальными мерами в случае заморозки объектов «Госзагрансобственности» на чешской территории. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Надо проанализировать, (какие возможности для действий) здесь есть у чехов, разумеется, в случае формализации недружественных шагов, ответ будет дан», — заявил перожствиетль Кремля.Он также отметил, что такая яркая антироссийская позиция чешского правительства вызывает недоумение. Он также констатировал, что под угрозой заморозки в Чехии находятся все российские объекты, не имеющие дипломатического статуса.
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