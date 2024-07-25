Кремль прокомментировал готовность говорить с Украиной

Россия в целом открыта для переговоров с Украиной. Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Киев ввел законодательный запрет на диалог с российской стороной, и вообще необходимо понять, готова ли сама Украина к диалогу. Пока, по словам Пескова, есть лишь различные заявления, и ситуация не совсем ясна.