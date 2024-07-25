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Россия в целом открыта для переговоров с Украиной. Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Киев ввел законодательный запрет на диалог с российской стороной, и вообще необходимо понять, готова ли сама Украина к диалогу. Пока, по словам Пескова, есть лишь различные заявления, и ситуация не совсем ясна.
«Сначала нужно понять, насколько готова к этому Украина, украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов», — прокомментировал представитель Кремля.
В Киеве уже заявляли о возможных переговорах с Москвой, несмотря на соответствующий запрет главы киевского режима Владимира Зеленского, чей президентский срок истек 20 мая. Однако реальных шагов для начала переговоров Украина пока не предпринимает.
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Никита Кротов