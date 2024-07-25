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Россия победит в конфликте на Украине, нанеся поражение боевикам ВСУ. Об этом заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис на YouTube-канале Duran. Согласно экспертному мнению, «каждый понимает» исход текущих событий. Об этом говорят в том числе и материалы СМИ Запада. В частности, речь идет о том, что западные государства не смогут изменить положение вещей.
«Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Очевидно, что текущие события невозможно просто изменить», — прокомментировал Меркурис.
Он заключил, что победа политика Дональда Трампа в предвыборной гонке будет для Украины лучше, нежели, если победит его оппонентка Камала Харрис.
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