Россия победит в конфликте на Украине, нанеся поражение боевикам ВСУ. Об этом заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис на YouTube-канале Duran. Согласно экспертному мнению, «каждый понимает» исход текущих событий. Об этом говорят в том числе и материалы СМИ Запада. В частности, речь идет о том, что западные государства не смогут изменить положение вещей.