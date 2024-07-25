Известно о текущем положении ВСУ на фронте

На фронте для боевиков ВСУ сложилась трудная ситуация. Об этом в беседе с «Укринформ» сообщил командир Нацгвардии Украины Александр Пивненко. Он отметил, что ВСУ требуются полномасштабная закупка оружия, а также строительство укреплений. Кроме того, украинский военный заявил о продвижении ВС РФ.