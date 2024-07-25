Известно о текущем положении ВСУ на фронте

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На фронте для боевиков ВСУ сложилась трудная ситуация. Об этом в беседе с «Укринформ» сообщил командир Нацгвардии Украины Александр Пивненко. Он отметил, что ВСУ требуются полномасштабная закупка оружия, а также строительство укреплений. Кроме того, украинский военный заявил о продвижении ВС РФ.
«Трудно. (...) Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачи: если так не работает — пробовать асимметрично», — прокомментировал Пивненко.
По мнению собеседника, у ВСУ есть максимум полтора месяца на то, чтобы оснастить и подготовить новые подразделения для последующей отправки на фронт.
Ранее в Генштабе ВСУ признали ситуацию на покровском и кураховском направлениях напряженной.
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