Политолог Дизен: Агрессивные амбиции НАТО разрушили отношения России и Запада

Продолжающийся украинский кризис не должен становиться проблемой в отношениях между США и Китаем, поскольку такой конфликт между двумя великими державами привёл бы к невообразимым последствиям. Об этом заявил посол Китая в Вашингтоне Се Фэн на торжественном приёме, посвящённом 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительно армии.