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Неуёмное желание Североатлантического альянса всё дальше расширять сферу своего влияния привело к разрушению архитектуры безопасности, которая была выстроена между Россией и европейскими странами.
Об этом написал норвежский политолог Гленн Дизен в своей социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что Россия на протяжении десятилетий стремилась жить на принципах безопасности и интегрировалась с Западом, а стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году.
По словам эксперта, с той поры Россия окончательно переориентировала свои интересы на восток, прежде всего в сторону Китая и Индии. По мнению Дизена, агрессивные амбиции Североатлантического блока «разозлили» Москву и нанесли ущерб принципам всеобщей безопасности.
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