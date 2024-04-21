Кремль прокомментировал решение США о помощи Украине

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что решение Конгресса США было прогнозируемым. По мнению Пескова, данное решение также увеличит количество погибших украинцев по вине киевского режима.
Пресс-секретарь добавил, что Белому дому придется ответить за конфискацию замороженных российских активов.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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